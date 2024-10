Mitos y realidades del cáncer de mama: exámenes regulares podrían salvarle la vida

A pesar de que el cáncer de mama es un padecimiento que cada vez se presenta en edades más tempranas, todavía sigue siendo una enfermedad rodeada de falsas creencias que no permiten un diagnóstico temprano.

El cáncer de mama es el más común en las mujeres, pero los hombres también son propensos a padecerlo.

Aún existen muchos mitos y falsas creencias al respecto. Por ejemplo, la idea de que un tamaño de senos más pequeño reduce las posibilidades de desarrollar el cáncer de mama, es algo que ha sido desmentido.

Erick Cantor Rizo, oncólogo clínico de la Fundación Santa Fe, destacó que el cambio en los hábitos de vida ayuda a disminuir los factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama, sin embargo, aún no se cuenta con un examen específico que lo detecte rápidamente, por lo cual la prevención es un factor clave.

"El autoexamen es una parte dentro del diagnóstico, pero lo más importante para detectar una lesión es que ojalá no la palpemos, y eso lo logramos con la ecografía, la mamografía y el examen con su profesional, porque que siempre vamos a lograr curar el tumor que es muy pequeño", destacó Cantor.

Tenga en cuenta que el hecho de no contar con antecedentes familiares de cáncer no garantiza que una mujer no sea la primera en desarrollarlo, por eso los chequeos deben ser regulares, así no se tenga sospecha.

Experto aclara mitos más frecuentes sobre el cáncer de mama

¿Las prótesis mamarias aumentan el riesgo de cáncer de mama? No hay nada que diga que el tener prótesis mamaria aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de mama , sin embargo, en el tiempo que llevamos hemos venido encontrando casos de linfomas asociados a prótesis y algunos otros tipos de cáncer más raros. Hay que recordar que todo cuerpo extraño genera un proceso inflamatorio y puede generar un rechazo. ¿Qué indica esto? Que las mujeres con prótesis mamarias deben ser muy juiciosas en sus controles.



¿Desodorantes y brasieres con varillas causan cáncer de mama? No se ha encontrado evidencia de que el brasier con varilla sea un factor de riesgo, pero eventualmente, en cortes que han seguido, idealmente sería no estar generando traumas sobre el tejido mamario. Hubo un boom con el tema de desodorantes o de talcos que tenían componentes de aluminio. Pareciera ser un factor de riesgo, sin embargo, con cáncer de mama no está 100% confirmado.

