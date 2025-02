¿Qué es la epilepsia y cómo puede tratarse? Expertos derriban mitos sobre este trastorno

El 10 de febrero de 2025, segundo lunes del mes, se conmemoró el Día Internacional de la Epilepsia , una condición de salud bastante común que pueden presentarse en cualquier momento de la vida. En Colombia, cerca de 300 mil personas viven con esta enfermedad, la cual, aunque permite a las personas mantener un estilo relativamente normal, todavía enfrenta muchos retos.

¿Qué es la epilepsia?

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a cerca de 50 millones en el mundo. Jean Paul Vergara, epileptólogo del Hospital San José, explicó que esto se puede presentar de forma focal o generalizada.

"La generalizada afecta, dependiendo de las edades, por ejemplo a los adolescentes es una población muy afectada. Las epilepsias focales, generalmente, están en pacientes mayores o pacientes o menores de 3 años", destacó Vergara.

Los síntomas dependerán del tipo de epilepsia que tenga el paciente y del sitio que afecte la misma. Gran parte de los que padecen este trastorno pueden controlarse con medicamentos

Desde los 14 años, Víctor Manuel Méndez comenzó a tener episodios de esta enfermedad. Recuerda que durante años, cuando le daban estos ataque, se caía al piso, causando preocupación en su familia. Pese a que tenía tratamiento, con el paso del tiempo se convirtió en un caso de difícil control, por lo cual decidió someterse a una cirugía.

"He estado muy bien. No me ha vuelto a dar nada de maluqueras, absolutamente ninguna. Estoy muy feliz", expresó Méndez.

Aunque hoy existen varios tratamientos farmacológicos para la epilepsia, la falta de algunos de ellos debido a la situación del sector salud preocupa no solo a los pacientes, sino a los especialistas.

"A un paciente con epilepsia que no tenga medicamentos, va a tener faltas en el trabajo, trauma, va a tener más días de hospitalización, por la cual, la invitación es que nos ayuden a tener los medicamentos para nosotros es fundamental", dicen los expertos.

