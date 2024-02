Que las redes sociales no lo separen de sus seres queridos: consejos para cuidar su salud mental

Las redes sociales nos han conectado con amigos, familiares, parejas e incluso con personas que nunca logramos ver cara a cara. Estas plataformas permiten que nos comuniquemos con un comentario, like o emoji, aunque no siempre de aprobación, lo cual puede ser conflictivo teniendo en cuenta que se suele responder con una intención, pero se lee o interpreta con otra.



“Típicamente, las relaciones presenciales involucran todos los sentidos, pero cuando tienes una red social estás utilizando prácticamente un sentido que es la visión y a veces la audición. Esto quiere decir que uno le pone muchos pensamientos homogéneos. Muchas fantasías o ilusiones a ese vínculo o a ese sujeto que está en la red social puede ser interesante. Pero a veces puede incrementar esa expectativa, genera un golpe de realidad, que es lo que frecuentemente pasa. Al momento de conocerse, no es lo que esperaban”, explicó Juan Manuel Orjuela, neuropsiquiatra.

A diferencia de la interacción física presencial, las redes sociales permiten calcular más las respuestas o dejar largos silencios. También se convierten en una zona segura e incluso anónima en la que se está menos expuesto a la reacción del otro.

Sin embargo, puede generar incertidumbre, decepciones, temores, culpas o ansiedad.



“Cambia el modo de relacionamiento a un punto donde el cerebro no sabe qué hacer con la información. Entonces, en las relaciones a través de redes sociales te ponen un like y no sabemos qué hacer con ese like”, agregó el experto.

Que las redes sociales no lo separen de sus seres amados

Por otro lado, paradójicamente las redes sociales nos mantienen cerca de los que están lejos, pero pueden apartarnos de quienes nos rodean.

Por eso, aunque no exista una fórmula mágica, la recomendación es una: regular el uso de la comunicación virtual y que no reemplace el trato directo y personal.

“Si ves que tienes una relación nociva con la red social, en exceso, en contenido de violencia o sexual, que de repente te está conflictualizando, o parejas o relaciones ambivalentes, inestables, y eso te genera ansiedad, frustración, insomnio, es importante poner límites y proteger su salud mental”, señaló Juan Manuel Orjuela.

Más encuentros reales y no solo virtuales. El equilibrio entre los dos mundos es lo que nos puede permitir tener relaciones sanas y bienestar emocional y mental.