Pilas con las "vidas perfectas" que ve en redes sociales: no ponga en juego su salud mental

Viajes, restaurantes, compras, amigos, momentos felices y "vidas perfectas" es lo que se suele ver en redes sociales. ¿Qué pasa con esa versión digital sin imperfecciones? ¿Qué hay detrás de querer mostrar una imagen que no es auténtica? Hay que tener claro que detrás de muchos contenidos hay fines comerciales y eso no es todo.



“Tenemos de otro lado a las personas y aquí sí habría algo más de preocupación, que requieren ser validadas o para quienes es muy importante el recibir la aceptación del otro a partir de un like o de un me gusta en una red social y que se esfuerzan permanentemente por llamar la atención y mostrar evidentemente una vida que no es cierta, con el objetivo únicamente de poder generar esa atención”, señala Mario Danilo Parra Vera, médico psiquiatra.

Aunque es normal que todos busquemos lucir bien y ser aceptados por los demás, es importante tener claro que satisfacer estas necesidades psicológicas, por ejemplo, solo con seguidores y likes, puede tener un costo en la salud mental.

"¿Qué sucede? Pues que, cuando no logra alcanzar eso que esta persona considera que es esencial para poder desarrollar una vida aceptable, pues entonces va a tener una frustración importante. Y, del mal manejo de la frustración que posiblemente tienen estas personas, pues se pueden generar diferentes desórdenes mentales, podemos hablar de trastornos de ansiedad, podemos hablar de episodios depresivos”, enfatiza el psiquiatra.

Por otro lado, estar expuesto a estos mundos irreales también podría ser perjudicial para quienes consumen los contenidos al generar falsas expectativas.



“El asunto está en aquellos que definitivamente consideran y empiezan a creer que esa es la razón de ser o que el mundo realmente funciona de esa manera. Esas personas que probablemente también traen falencias desde la infancia, van a sentirse igualmente muy angustiadas porque no van a sentirse satisfechas con lo que son, están permanentemente anhelando ese elemento, ese estándar que están viendo a través de las redes sociales”, puntualiza el experto.



Estudios sobre el tema también muestran que problemas del sueño, baja autoestima e irritabilidad pueden ser consecuencias no solo de la necesidad de mostrar perfección, sino del consumo de contenidos que llevan a pensar que lo que se ve son realidades que fácilmente se pueden lograr. Así que no subestime el tema y tenga presente que también hay algunos más vulnerables como los menores de edad.