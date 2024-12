Síntomas de intoxicación por alcohol adulterado: ¿qué hacer en caso de presentarlos?

Solo por el olor o sabor es casi imposible identificar el alcohol adulterado, por eso hay que saber reconocer los síntomas de la intoxicación.

Andrés Camilo Clavijo Rodríguez, toxicólogo clínico, explicó los efectos del alcohol adulterado: “Produce una embriaguez que es mucho más rápida, cuando tomas alcohol adulterado a los 30 minutos comienzas a presentar los síntomas: dolor de cabeza, náuseas y vómito, visión borrosa y puedes también presentar alteración del estado de conciencia, según la concentración a la cual hayas tomado esta bebida”.

No pierda tiempo y consulte de inmediato. Darle espera puede generar graves daños en su organismo. Aunque depende de la cantidad que haya consumido, en algunos casos puede hasta causar la muerte.

“Al tener un alcohol que es altamente tóxico y letal puede generar obviamente la muerte. Principalmente lo que se ha evaluado es alteraciones a nivel cerebral; los pacientes pueden tener movimientos anormales, algunos pacientes con dosis altas también pueden generar convulsiones”, complementó Clavijo.

¿Son buenos los remedios caseros si se presenta síntomas de intoxicación con alcohol adulterado?

Cuidado con confiarse solo en los remedios caseros, que en vez de ayudar pueden empeorar la situación.

“El tiempo es clave. Yo creo que lo que no hay que retrasar es la consulta. No hay que tomar bebidas de rehidratación, que usualmente se hace en la resaca, entonces uno cree que esto es una resaca, pero con esos síntomas no es algo usual que nos hidratemos”, aseguró Clavijo.

Y es que solo basta una cantidad pequeña de alcohol adulterado para causar lesiones en el organismo, por eso lo más importante y la recomendación especial es la prevención.

“Hay que comprarlos en lugares comerciales. Duden mucho, por ejemplo, de comprar algún licor que tenga un precio más bajo del precio comercial. Ningún tipo de bebida alcohólica genera beneficios para la salud, entonces, si podemos abstenernos del consumo, mucho mejor”, puntualizó el toxicólogo Clavijo.

Consumir licor con responsabilidad no solo protege a quienes participan en las festividades, sino que también asegura que todos puedan recibir el nuevo año de forma segura y saludable.