Sarah Mintz habló sobre su cambio de religión, la crítica y la guerra que vive en Israel

La actriz barranquillera Maritza Rodríguez que ahora se llama Sarah Mintz reveló para Se Dice De Mícómo en medio de un viaje espiritual descubrió su verdadera razón para existir.

La colombiana que ahora está radicada en Jerusalén abrió su corazón para contar en qué momento Maritza, como celebridad latina de televisión evolucionó, creció y se transformó en la espiritual Sarah Maritza Mintz.

Su cambio espiritual se fue dando poco a poco, pese a que nunca buscó cambiar su religión. “Ni siquiera estaba buscando una creencia porque la que tenía con mis sumas y restas decía ‘ey, esto es lo que Dios me puso en el camino’, pero llegar al centro de cábala y que te dicen ‘esto no es religión’. Luego, empiezo a estudiar y experimentar lo que estudio y mi alma le daba sentido”, aseguró Sarah Mintz.

A través de esa búsqueda encontró una religión que la apasionó y que le derivó cambios en su vida. Entre eso, encontró a quién sería su esposo y amor de su vida Joshua Mintz. “No me casé con un judío para convertirme al judaísmo, esto tiene que quedar claro porque no es así. Yo no descubrí el judaísmo por mi esposo”, mencionó la exactriz.

Sarah y Joshua se han casado tres veces, la primera por lo civil, la segunda fue una boda judía y la tercera en su momento de conversión total a la religión. Sin embargo, pasar de ser católica a judía fue todo un reto, no para ella, sino para el resto de las personas quienes empezaron a criticar y comentar sobre su vida.

“Cuando yo llego a la tumba de Sarah Imenu, yo rechacé, a mí lo único que me llegó es Sarah, tú nombre es Sarah y yo decía ‘pero por qué’. Yo recuerdo tanto eso que yo empecé a llorar”, mencionó. Ese momento fue un mensaje divino para ella, era tal la conexión que por eso se dejó ese nombre.

Sarah hizo la conversión total al judaísmo y para ello, sacrificó renunciar a su trabajo y vivir por un tiempo en Israel para poder estudiar de frente la religión. “Haber dado ese paso transcendió Maritza a Sarah que hoy en día mis papeles lo dicen”, afirmó.

La crítica en redes sociales a Sarah Maritza Mintz

“La gente empieza a decirme ‘que look tan chévere, que divina’, pero cuando yo digo ‘yo ahora uso pelucas’ empieza a decirme ‘ridícula, te estas vistiendo como judía, ya dejaste de ser la mujer berraca colombiana barranquillera, te estás dejando someter por tu marido’”, reveló.

Desde entonces, empezó a recibir comentarios destructivos, donde tuvo que tomar mucha fuerza y valentía para hacer oíos sordos y vivir la maravilla que siente con su religión.

Sus amigos cercanos reconocen su nueva faceta de lo que ella necesitaba para ser feliz. A hoy, la admiran no solo por su talento, sino por la dedicación y el amor con el que hace las cosas por y para su espiritualidad.

Ha vivido de cerca la guerra entre Israel y Palestina, un hecho que sin duda le rompe el corazón y la llena de incertidumbre, sin embargo, aseguró que no se va a ir, pese a que nació en Colombia dice es que es judía. “Nunca he mirado ni miraré a Israel como un país, todos somos un alma judía, yo estoy aquí porque aquí es donde quieren que yo este”, agregó.