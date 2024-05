Denuncias de incidentes en aplicaciones de transporte encienden alarmas entre los usuarios

A diario, millones de colombianos usan aplicaciones de transporte como una alternativa muy útil para movilizarse. Los usuarios las escogen y confían en que los conductores que prestan este servicio se someten a filtros para así ofrecerles a los clientes la mayor seguridad, pero en el último año, un creciente número de personas han contactado a Séptimo Día para manifestar que han sido víctimas de accidentes, hurtos y hasta acoso sexuales. En algunos casos, Juan Carlos Villani pudo establecer que el conductor que llegó a recoger a un pasajero no era la misma persona que estaba inscrita en la plataforma.



Uno de los casos que ilustra esta realidad es el de Laura Alejandra Sarmiento Vega, una periodista de la emisora La Kalle, en Bogotá: “me generaban confianza y siempre me habído muy bien con las personas que manejaban vehículos”.

Ella, como miles de colombianos se moviliza frecuentemente utilizando el servicio de las aplicaciones de transporte, pero el 16 de febrero de 2024 cuando, según ella, necesitaba ir de su casa hacia una cita médica, solicitó a un servicio de transporte a través de su celular. “Tomé una aplicación de la plataforma DiDi y pues tomé una moto”, relata la locutora.

El viaje comenzó con normalidad, pero en el puente de la calle 80 sobre la avenida Boyacá se accidentaron. “Él le pegó a la parte de atrás de un taxi, él se alcanza a tomar de la moto, pero la que sale totalmente disparada de la moto, pues soy yo”, relató Laura Sarmiento a Séptimo Día.



La locutora señala que luego de impactar con el taxi cayó en el pavimento muy golpeada y asegura que ocurrió algo que nunca imaginó: “se acerca la persona a la moto, me dice ‘levántese que no le pasó nada, levántese’. Yo esperaba que me ayudara, se agacha y me quita el casco de la peor de las maneras, el motociclista antes de irse me pasa la moto por encima para emprender su huida”.

Laura estuvo en el piso varios minutos y relata que alguien llamó a una ambulancia y mientras tanto decidió grabar un video de lo que ocurría. Casi una hora después, según Laura, una ambulancia llegó: “Tenía múltiples hematomas en miembros inferiores, tenía totalmente suelto el codo, la mano, el hombro, la muñeca, muy mal de la pierna”.



La periodista señala que además de abandonarla y no responder, el conductor no era quien aparecía en el perfil de la aplicación. Séptimo Día solicitó una entrevista con el gerente de la aplicación, pero no fue posible contactarlo. Mediante un comunicado señalaron: “DiDi realizó el seguimiento oportuno y puso a disposición de la usuaria todo el apoyo posible”, pero para Laura Sarmiento esto no fue así.

La falta de regulación en las plataformas de transporte en Colombia ha llevado a diversas irregularidades que afectan a los usuarios. Asimismo, la poca rigurosidad en el proceso de afiliación al parecer permite que cualquier persona pueda ofrecer el servicio, evidenciando la necesidad de una mayor supervisión y control en estas plataformas.