Macabro crimen en El Guamo, Tolima: adolescente asesinado en disputa por herencia millonaria

En Colombia, los casos de disputas por herencias son cada vez más alarmantes, muchos de los cuales terminan con víctimas mortales. Padres, hermanos e hijos se enfrentan incluso hasta la muerte por la repartición de bienes. Esto se debe a que, antes de fallecer, muchos ciudadanos no dejan resuelta la división de su herencia en un testamento, lo que genera fuertes conflictos entre algunos herederos que creen tener más derechos que otros. Séptimo Día investigó este fenómeno y puso al descubierto esta problemática.

>>>Herencia desató tragedia familiar en Tolima: "Yo le disparé", confesó un hermano

Herencia mortal en El Guamo: un joven pierde la vida

“Si fueron capaces de acabar con la vida de Julián no queda la menor duda, de que también puedan atentar contra mi vida”, aseguró Faisury Andrea Díaz, madre de Julián, un menor de 16 años a quien le arrebataron la vida en junio de 2023.

El adolescente era el hijo menor del ganadero Bernabé Montaña, un reconocido hacendado en Guamo, Tolima. Tras la muerte de su padre, Julián se habría convertido en el principal enemigo de sus hermanos por la herencia que dejó su papá, la cual, según su madre, alcanzaría los 7 mil millones de pesos. Este hecho desató una verdadera pesadilla para esta familia.

Publicidad

>>>Madre acabó con la vida de su hija en disputa por herencia en Chía: “Ya le tocaba”

Para ella, detrás del crimen estaban los hermanos de Julián, hijos de Bernabé. En medio de la investigación, la Fiscalía dio a conocer detalles escalofriantes de cómo los hermanos del menor aparentemente planearon y ejecutaron el asesinato con la intención de despojarlo de la herencia de su padre.

Publicidad

Una tragedia en Bogotá: hombre asesinado por su hermano

John Freddy Castiblanco, un comerciante de 50 años, fue asesinado, según las autoridades, por su propio hermano. Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2024, cuando iba en su motocicleta y fue impactado con varios disparos.

“La Policía dice que ya no se puede hacer nada, y de repente, las tres niñas llegaron aquí al lugar. Simplemente entraron en un estado de shock y no aceptaban que era su papá...A mí se me vino a la cabeza el hermano, para mí él es el sospechoso”, reveló Diana Arango, esposa de la víctima.

>>>Desalojo y traición: adulta mayor enfrenta a su hijastra en disputa por herencia

El padre de los hermanos Castiblanco murió en el año 2016. Según Diana, dentro de sus propiedades se registraron dos bienes inmuebles: una casa residencial, que asegura sus herederos vendieron, y otra vivienda que cuenta con seis locales comerciales.

Publicidad

Desde entonces, empezaron los problemas entre John Freddy con su hermano menor Benedicto Castiblanco. “Como mi esposo era el hijo mayor y era el que siempre ha tenido el carácter y ese liderazgo de manejar los negocios, de pronto él lo vio así y se sintió opacado por mi esposo, por eso, lo quería quitar del camino...Él me dijo que su hermano lo había amenazado de muerte”, afirmó Diana.

>>>Rodada de motociclistas en Soacha terminó en tragedia: jóvenes no sobrevivieron al impacto

Publicidad