Más de 20 mil colombianos podrían estar en la lista para ser deportados desde Estados Unidos por cuenta de la política de migración de la administración de Donald Trump. Una buena parte de los connacionales están en ciudades como Nueva York, hasta donde llegó Séptimo Día para conocer los testimonios del miedo que muchos sienten en la llamada capital del mundo.

En las calles de Nueva York en las que se sabe que hay migrantes de diferentes nacionalidades hay un tenso silencio desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Muchos prefieren encerrarse, esconderse, para evitar ser detectados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

“Nos sentimos muy atacados, muy encorralados, psicológicamente uno está vuelto nada porque en cualquier momento lo pueden deportar”, le contó a Séptimo Día Norberto Herrera, un colombiano de 56 años que reconoce que “el gran sueño americano” se le está convirtiendo en una verdadera pesadilla, tras 18 meses de estar en Nueva York.

Según su relato, mientras antes de la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos regresaba a su casa “caminando, trotando, ya no lo hago porque en cualquier momento pueden hacer las redadas y lo llevan a uno”. Además, cuenta que ahora el trabajo es esporádico, pues “un día nos sale, otro no, nos pagan lo que sea porque como ‘usted es indocumentado’ no tiene papeles, entonces no tiene derecho a nada”.

Este colombiano intenta mantenerse fuerte, pero se quiebra al recordar a su familia en Colombia y el motivo por el que decidió irse a Estados Unidos: “A mi hijo le hacen diálisis, él tiene 33 años, y vine acá con la esperanza de algún día mirar una medicina avanzada o haber conseguido dinero para que le hagan un trasplante”.

La incertidumbre no solo la siente Norberto Herrera, quien está como indocumentado en Estados Unidos, Séptimo Día también conoció casos de colombianos que están buscando regularizarse o pidieron un asilo y otros que ya lograron la residencia, pero aun así sienten la zozobra de ser deportados.

María Eugenia Díaz le confesó a Séptimo Día que ya no sale de la casa en la que vive en Nueva York: “Eso sí es una pesadilla porque uno piensa que de pronto lo van a coger, que va a salir a la calle y un policía, que están entrando a los apartamentos”. Ella ingresó a Estados Unidos con su hijo de 15 años y su nieta, de 16, y dice que teme que las autoridades ahora le quiten los niños.

En varias ciudades estadounidenses la Policía tiene ahora funciones migratorias con dos objetivos: arrestar y deportar. Entre enero y marzo de 2025 fueron deportados cerca de 2300 colombianos, según las cifras de Migración Colombia. En las redadas efectivamente han caído nacionales que cometían delitos en este país, sin embargo, otros aseguran jamás haber delinquido en ese ni en ningún territorio.

Ciudadanos que declararon que su único pecado fue emigrar irregularmente han sido enviado a Colombia en aviones oficiales, pero uno de esos no llegó a su destino, pues fue devuelto por orden del presidente Gustavo Petro, desatando la peor crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos de las últimas décadas. Un aprieto que se solucionó, pero no de raíz.

Cruzar el muro entre México y EE. UU.

Para el especial Futuros Inciertos, Séptimo Día también estuvo en una parte de la larga frontera entre México y Estados Unidos. En marzo de 2024, Manuel Teodoro se encontró con un padre y su hijo que lograron pisar suelo norteamericano.

Los testimonios de las inclemencias que tuvieron que enfrentar para llegar hasta esta zona son realmente estremecedores. “El clima es bastante, bastante fuerte, es inhóspito, a la espera de que la patrulla fronteriza nos recogiera, fueron aproximadamente 18 horas”, narró Benjamín, de 55 años, quien, junto a su hijo, de 31, tomó la decisión de salir de Cúcuta para buscar un mejor futuro para su familia.

Donald Trump ha deportado ya a miles de migrantes de diferentes nacionalidades AFP

“Es un camino bastante fuerte, la persona que quiera hacer esa travesía debe venir preparado física, mentalmente. Tiene que venir preparado en todos los sentidos, porque es bastante exigente y fuerte”, recalcó Benjamín sobre la decisión de cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Como estas historias, son las de cientos de colombianos para los que el sueño americano se ha convertido en la peor pesadilla tras llegar a Estados Unidos bajo las condiciones de Joe Biden y enfrentar hoy la mano dura de Donald Trump.