Cronología de la crisis diplomática: los mensajes en redes que desataron tensión entre Petro y Trump

Durante cerca de 20 horas, las relaciones económicas y diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos parecían tener un cambio sin precedentes debido a los mensajes entre Donald Trump y Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Desde nuevos aranceles a los productos importados desde el país norteamericano hasta la suspensión en la emisión de visas en territorio colombiano, los anuncios de los presidentes causaron temor e incertidumbre.

Aunque todo apuntaba a que la situación podía tornarse aún más complicada, hacia las 10 de la noche de este domingo hubo un llamado a la calma con un anuncio del Gobierno Nacional en el cual se manifestó que, siempre y cuando se cumpliera un nuevo acuerdo entre ambas naciones, las medidas anunciadas por estos dos presidentes no iban a llevarse a cabo.

"El Gobierno de Colombia informa que hemos superado el impase con el Gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel Garcia-Peña, viajaremos en las próximas horas a Washington D.C, para sostener reuniones de alto nivel que den resultado a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto e intercambio de notas diplomáticas que se dieron hoy entre los dos gobiernos", señaló una parte del pronunciamiento de la Cancillería.

Según el acuerdo, las medidas anunciadas por Trump no iban a hacerse efectivas si Gobierno Nacional, tal como lo acordó, seguía aceptando la llegada de colombianos inmigrantes ilegales. Así mismo, se conoció que las labores de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia relacionadas con el visado y sus trámites relativos serían retomados tan pronto fuera recibido en el país el primer avión con deportados desde Estados Unidos, razón que, inicialmente, detonó dicha crisis diplomática.

“Fue un día largo, una jornada muy intensa desde temprano. Hubo una comunicación directa con la Casa Blanca, concretamente con el doctor Mauricio Claver-Carone, que es el enviado especial del presidente Trump para América Latina y que fue la persona que el presidente Trump designó para esta labor. Con él y con el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvimos durante todo el día trabajando, también con la Embajada de los Estados Unidos aquí en Bogotá, con la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en Washington; es decir, hicimos un trabajo intenso. Yo estuve aquí en Bogotá con el canciller Luis Gilberto Murillo, con la canciller entrante Laura Sarabia, con Jorge Rojas, el vicecanciller, y, obviamente, todo el día estuvimos en contacto con el presidente Petro. Aquí ganó la diplomacia", dijo el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, a Noticias Caracol.



Todo inició este domingo 26 de enero a las 4:41 de la madrugada, cuando el presidente Gustavo Petro anunció desde su cuenta de X que el país no iba a recibir los aviones militares con migrantes ilegales luego de que se conociera que a Brasil habían llegado deportados en condiciones, presuntamente, indignas y degradantes.

"Los EE. UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros", escribió Petro desde su cuenta de X.

El presidente de Colombia argumentó que esta decisión fue tomada porque "un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", dando a entender que los colombianos que se movilizaban en la aeronave que llegó al país, supuestamente, no viajaban en condiciones dignas.

En respuesta, y pasadas solo unas horas desde la publicación de Petro, Trump dio una respuesta desde su cuenta de Truth Social:

"Me acaban de informar que no se ha permitido que dos vuelos de repatriación procedentes de los Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo", escribió Trump.

De cara a dicha situación, el presidente estadounidense emitió las siguientes medidas, a manera de represalia:



En respuesta, el mandatario Gustavo Petro aseguró que también iba a elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%, no sin antes escribir una contundente respuesta a Trump en la que, entre citas literarias y hechos históricos de América Latina, reiteraba dicha decisión.

"Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EEUU, yo hago lo mismo. Que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo", escribió Petro hacia las 4:15 de la tarde del pasado domingo.



Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,…

