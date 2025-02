¿Cómo es enfrentar el alzhéimer en soledad? Testimonio de paciente que lucha contra el olvido

El alzhéimer es un trastorno neurológico que, con el tiempo, deteriora diversas funciones cognitivas y físicas. La pérdida de memoria es solo el inicio de una serie de acontecimientos que provoca esta enfermedad. EnSéptimo Día , el periodista Diego Guauque conoció el testimonio de una paciente de la tercera edad que enfrenta diariamente el alzhéimer sin la ayuda de un cuidador.

La lucha de Stella Gallo contra el alzhéimer

El papel del cuidador es fundamental en la vida diaria de una persona que padece la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, Stella Gallo, de 82 años, es una de las muchas pacientes que no cuentan con ese apoyo.

(Lea también: Testimonios conmovedores sobre el alzhéimer en Séptimo Día: el dolor de no ser reconocido)

La bogotana se encarga de su propia condición sin la presencia constante de un cuidador. Con el apoyo ocasional de amigas y vecinas, Stella se mantiene activa y busca frenar el avance de la enfermedad.

Publicidad

Stella fue diagnosticada con alzhéimer después de regresar a Colombia, tras vivir muchos años en el extranjero. Aunque conserva intactos los recuerdos de su pasado, le cuesta recordar lo que actualmente hace a diario.

"Creo que a mi papá al final le dio un problema –de alzhéimer- pero no en la forma que a mí me ha dado. Al estar completamente sola, el problema se agrava porque no tengo con quién hablar", mencionó Stella.

Publicidad

Stella nunca se casó ni tuvo hijos y una de sus hermanas reside en el extranjero. Ante la ausencia de un cuidador, una amiga cercana instaló cámaras de seguridad en su hogar para monitorear sus movimientos y estar atenta a cualquier emergencia.

(Lea también: Diego Guauque y el alzhéimer, la enfermedad que será protagonista de su próximo reportaje)

Ante la ausencia de un cuidador, una amiga cercana de Stella Gallo, le instaló cámaras de seguridad en su hogar. Séptimo Día

La vida social y el alzhéimer

Stella asiste a un centro especializado en alzhéimer y otros trastornos cognitivos, con el propósito de frenar el avance de la enfermedad y mantener su calidad de vida. Allí no solo recibe apoyo, sino que también convive con otros pacientes, quienes poco a poco se convierten en su compañía y red de afecto.

“Le pido a Dios que me de la oportunidad de volver a tener la actividad que yo tuve, de volver a expresarme como lo hacía antes, a tener la idea de realizar algo y llevarlo a cabo”, aseguró.

Publicidad

¿Por qué el alzhéimer es más frecuente en mujeres?

El neurólogo clínico Javier Mauricio Medina, de la Fundación Santa Fe, explicó en Séptimo Día que el alzhéimer tiene varias etapas, siendo el estadio 7 el más complejo. En esta fase, los pacientes pierden por completo la capacidad de movilizarse por sí solos y enfrentan complicaciones de salud mucho más severas.

Asimismo, explicó por qué las mujeres son más propensas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entre los factores, se destaca la longevidad, ya que, en promedio, las mujeres viven más años que los hombres. Además, según estudios, el cerebro femenino tiende a acumular mayores cantidades de una proteína anormal llamada beta amiloide, estrechamente relacionada con esta condición.

El cerebro femenino tiende a acumular mayores cantidades de una proteína anormal llamada beta amiloide, estrechamente relacionada con esta condición. Séptimo Día

Publicidad

“Las células del cerebro empiezan a tener unos mecanismos donde esa proteína anormal que produce el alzhéimer, que es la proteína beta amiloide, se deposita mayor en ellas y esa es una de las causas de por qué el alzhéimer es más frecuente en las mujeres. Aproximadamente un 70% de los pacientes son más mujeres que hombres”, aseguró el experto.

(Lea también: ¿Qué es el alzhéimer y por qué es más frecuente en las mujeres? Experto explica

¿Se puede evitar el alzhéimer?

Según el neurólogo Medina, para prevenir el alzhéimer se recomienda tener después de los 30 años “el colesterol LDL bajo, disminuir los factores de diabetes, hipertensión, obesidad y tener una salud cardiovascular apropiada”.

Pero si la persona ya supera los 60 años, se recomienda evitar el aislamiento social, protegerse del exceso de contaminación ambiental y cuidar la salud auditiva, manteniéndose alejada de ambientes ruidosos. Esto se debe a que el oído desempeña un papel importante en la protección del cerebro.

Publicidad

“Siempre he dicho que la rutina mata el cerebro, entonces evitemos hacer lo mismo siempre, todo el tiempo: irnos al trabajo por el mismo lado, hablar con las mismas personas, tener la misma rutina para todo es lo más malo, es una invitación a que todos cambiemos nuestra rutina”, señaló el neurólogo clínico Javier Mauricio Medina.

En Colombia, cerca de 260.000 personas mayores de 60 años padecen alzhéimer, la causa más común de demencia en adultos mayores. Una enfermedad incurable y progresiva que afecta la memoria y otras funciones.