¿Cómo puede un usuario reportar incidentes durante un viaje en app de transporte?

Las app de transporte son las alternativas que más usan los ciudadanos para movilizarse, pues hay quienes dicen que, además de ser un método fácil de usar, muchas veces es más económico por los descuentos que manejan algunas de ellas. Sin embargo, en el último año un creciente número de personas han contactado aSéptimo Díapara manifestar que fueron víctimas de accidentes, hurtos y hasta acoso sexual en estos medios de transporte.

Al parecer, hay muchas personas que crean usuarios en estas aplicaciones de transporte que no corresponden a los datos oficiales y personales del individuo que presta el servicio, sino que usan documentos falsificados. Este es uno de los casos que más se presentan en el momento de solicitar un servicio y, por ello, una de las primeras recomendaciones es no subirse a ningún carro o moto en el que no coincidan los datos y la fotografía del conductor que llega al punto de partida.

Juan Carlos Villani pudo encontrar personas que fueron víctimas de estas app de transporte y que durante su trayecto terminaron accidentadas y nadie respondió, ni el conductor, ni la empresa de los prestadores del servicio. Además, corroboró que ciertas aplicaciones no tienen sede física para atención al usuario, por lo que, la solución que le brindaron fue comunicarse a través de la aplicación.

Muchos de los afectados se notifican por medio de la aplicación para buscar posibles soluciones ante sus reclamos. Sin embargo, nadie da respuesta alguna. Una de las primeras afirmaciones es que existe un mercado negro de cuentas en varias aplicaciones que afectan la seguridad de los usuarios y que adicionalmente estas apps no tienen ninguna certeza de la realidad de los datos de sus conductores, pues existe una falta de regulación de las aplicaciones móviles para la protección de los pasajeros.

Algunas víctimas se cuestionan la falta de responsabilidad por parte de las aplicaciones de transporte y su gerencia, pues ante la insistencia muchas veces de la problemática, las apps dejan de contestar y los usuarios quedan a la deriva. Esto no solo perjudica el nombre de la empresa de transporte, sino que cada día se pueden presentar más robos, accidentes o caso de acoso sexual.

Además, como en Colombia estas aplicaciones no están reguladas por el Estado no hay quien responda por estas víctimas. “Los servicios que se ofrecen a través de plataformas en vehículos particulares o motos no están autorizados y, por ende, no se encuentran bajo la regulación colombiana. Para estos efectos, los usuarios están totalmente expuestos a que nadie les responda porque cuando reclaman a la plataforma, argumentan que no son las prestadoras del servicio”, aseguró la Superintendencia de Transporte a través de un comunicado.

Así las cosas, las autoridades piden tomar la precauciones respectivas a la hora de usar estos servicios.