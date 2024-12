Familia denuncia muerte de paciente por larga espera de una ambulancia: "Tuvimos que buscar un taxi"

Para muchos colombianos, el servicio de ambulancia representa una esperanza de vida; sin embargo, para otros, es parte de un mal recuerdo. Séptimo Día conoció la denuncia de ciudadanos que aseguran que uno de sus familiares falleció porque el servicio no llegó a tiempo.

El caso de Erwin Arroyo

La familia de Erwin Arroyo, de 51 años, denuncia la negligencia del servicio médico de ambulancia. Aseguraron que, debido a la tardanza, no pudieron salvar su vida.

Los hechos ocurrieron en Montería, Córdoba, luego de que Arroyo cayera al suelo debido a un mareo mientras caminaba en su casa.

“Yo estaba intentando ayudar a mi papá. Uno de los vecinos fue quien llamó a la ambulancia alrededor de las 6:20 a.m., y pasadas las 7:30 a.m. la ambulancia aún no había llegado”, afirmó el hijo de Erwin Arroyo.

Edwin Arroyo, de 51 años, falleció, según su familia, debido a la negligencia en el servicio médico de ambulancia. Séptimo Día

En medio de la angustia por la espera, "tuvimos que buscar un taxi" para poder transportarlo, pues su estado de salud era grave. Afirmaron que recorrieron las calles de la ciudad en 20 minutos para llegar al hospital más cercano.

“El Hospital La Esperanza fue el primero que se me vino a la mente, porque lo teníamos más cerca. Le digo al vigilante que nos ayude y él lo que hace es sacar una silla. Yo me molesto y le digo ‘¿cómo vas a sacar una silla si está desmayado?’”, relató Erwin y añadió que en la clínica nunca le permitieron el ingreso a su papá.

“Se acercan unos doctores, ni siquiera le hacen los primeros auxilios y después de estar más o menos 5 o 7 minutos ahí, nos dan la mala noticia de que había fallecido”, dijo.

La familia de Arroyo no tuvo más remedio que pedir apoyo a la Personería de Montería, entidad que confirmó que el hombre murió como consecuencia de un infarto.

Respuestas de las entidades

Recientemente, la Personería de Montería, Córdoba, emitió una grave alerta sobre las demoras en la respuesta de las ambulancias en la ciudad, denunciando que muchas de ellas no cumplen con los requisitos para prestar atención de manera eficiente.

No obstante, Séptimo Día indagó con el secretario de Salud de Córdoba, Carlos Vasco, sobre cuál es el manejo que deben dar los hospitales de esa región a las personas que llegan en condición de urgencia.

Su respuesta fue entregada a través de un correo electrónico, donde aseguró que todos los hospitales tienen la obligación de recibir a los pacientes. Sin embargo, el hijo de Erwin insistió en que a su padre no lo recibieron en la clínica.

Séptimo Día también le preguntó por este caso al director del hospital, Luis Felipe Aris, quien respondió - a través de un comunicado - que en el archivo de historias clínicas no se encuentra ninguna atención para el paciente Edwin Arroyo. Además, señaló que se inició una investigación interna para determinar qué pasó y quiénes fueron los médicos que no permitieron el ingreso.

Luis Gabriel, personero de Montería, aseguró que la situación que se presentó con Edwin Arroyo, debido a la falta de atención de una ambulancia, es común en la ciudad. Asimismo, reveló que, en promedio, 20 ciudadanos al mes se quejan ante la entidad por demoras en la atención de las ambulancias solicitadas.

"No tienen los insumos mínimos necesarios para la atención en las ambulancias. Esto se debe, posiblemente, al mal estado y deterioro de estas”, afirmó Luis Gabriel.

La familia de Edwin Arroyo está convencida de que, si la ambulancia hubiera llegado oportunamente, él estaría vivo. “Hubiera recibido los primeros auxilios y enseguida lo habrían llevado al hospital más cercano”, concluyó su hijo.

Familia de Erwin Arroyo clama justicia para que el fallecimiento de su padre por negligencia no quede impune Séptimo Día

Cifras alarmantes por falta de atención oportuna

El número de colombianos que han reclamado ante la Superintendencia de Salud por falta de oportunidad en el traslado en ambulancia ha venido en aumento, pasando de 78 quejas en agosto de 2024 a 90 en septiembre de 2024 y a 114 en octubre del mismo año, según la misma entidad. Los cinco departamentos que más tienen quejas son Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia y Tolima.

Pese a que la familia no ha iniciado acciones legales por falta de recursos, exigen que haya justicia y que los responsables de lo ocurrido con su familiar paguen por los hechos. Además, esperan que ninguna otra familia pase por ese sufrimiento.