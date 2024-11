Operador de grúa murió tras descarga eléctrica de 20 mil voltios: su familia pide justicia

Yesid Ramírez, de 43 años, salió a trabajar como cualquier otro día, sin imaginar que sería el último. El 21 de enero de 2020, mientras operaba una grúa en Acacías, Meta, sufrió una descarga eléctrica de más de 20 mil voltios que le costó la vida. Su esposa, Claudia Bonilla, recuerda con dolor el momento en que recibió la noticia y denuncia que la falta de medidas de seguridad adecuadas pudo ser la causa de la tragedia. La familia ha iniciado acciones legales contra las empresas involucradas, buscando justicia y reparación.

Una tragedia inesperada

"Me dice ‘qué pena señora Claudia, pero su esposo falleció en un accidente’”, recordó con tristeza Claudia Bonilla, esposa de Yesid Ramírez, sobre el momento que se enteró de la muerte de su marido.

A finales del año 2019, Yesid Ramírez fue asignado por las empresas para las que trabajaba Supernumerarios y Transportes Montejo para que ejerciera sus labores en una sede de Ecopetrol, ubicada en el municipio de Acacías, en el Meta, pero tan solo unas semanas después, un accidente laboral se convertiría en la peor tragedia para su familia.

“Él estaba trabajando en esta planta con una grúa y la grúa se varó. Él informó a la empresa, le dijeron que como estaban prestándole el servicio a Ecopetrol que iban a mandar otra grúa”, recordó su esposa.

Según su relato, pasado el mediodía llegó la máquina. “La grúa llegó con una cama baja, a mi esposo lo llaman, le ordenan que tiene que sí o sí descargar esa grúa, me dicen que pidió permiso para entrar acá Ecopetrol que no se lo dieron”, relató la mujer.



Detalles del accidente

Pero sin la autorización de Ecopetrol, según lo asegura su esposa, Yesid decidió descargarla en un patio aledaño a la empresa. “Él por el afán de ayudar se pone con el otro operador a hacer todo el procedimiento”.

Según el testimonio de los testigos y la familia de Yesid, él se ubicó al lado del camión para enganchar manualmente las piezas mientras que otro operador se encargaría de manipular la grúa.

“Cuando la están desmontando, el otro operador choca la pluma o hace arco con las cuerdas de mediana tensión. Le descarga a mi esposo más de 20 mil voltios”, aseguró la esposa del trabajador fallecido.

Luis Enrique Marmolejo, quien vive justo al frente del lugar donde Yesid decidió descargar las piezas de la grúa, aseguró: “Toteó como cuando hace corto, cuando yo miré el hombre ya estaba en el suelo, yo estaba como a 30, 40 metros”.

Según un informe de Medicina Legal, la muerte de Yesid Ramírez fue violenta accidental y en otro informe de Axa Colpatria, empresa a donde estaba afiliado en riesgos profesionales, su muerte se produjo por un accidente laboral, pero Claudia, su esposa, piensa diferente.

“Mi esposo me lo dejaron morir por falta de seguridad en el trabajo, yo me sigo preguntando a estas alturas dónde estaban los supervisores o los HS que no le aseguraron el área a mi esposo”, señaló.

Según lo manifiesta la pareja del trabajador, en el accidente de su esposo falló el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claudia, señala como presuntos responsables a las empresas donde el hombre laboraba.

Según Medicina Legal, la muerte fue violenta y accidental. Familia denuncia negligencia y pide justicia en el caso Foto: Séptimo Día

Acciones legales y conciliación

El representante legal de la empresa Transportes Montejo es Fernando Montejo, la empresa dueña de las grúas que operaba Yesid Ramírez y a quien debía responder por sus labores. La segunda empresa señalada es Supernumerarios, su representante legal es Liliana Andrea Peralta, esta fue la compañía temporal encargada de contratar Yesid.

La familia de Yesid inició acciones legales en contra de las empresas señaladas. Después de varios intentos, el 27 de marzo de 2021,14 meses después del accidente laboral, lograron un acuerdo de conciliación a modo de indemnización por su muerte.

Según el testimonio de Claudia, luego de 180 días desde el acuerdo de conciliación la familia de Yesid no fue reparada. Ya han pasado más de 4 años desde la muerte del trabajador y su familia sigue esperando justicia en este caso.

¿Qué responden las empresas señaladas?

Séptimo Día buscó respuestas. La representante legal de Supernumerarios es Liliana Andrea Peralta, no atendió al programa, pero como respuesta se recibió un comunicado que decía “no se considera pertinente ofrecer declaraciones a la opinión pública en este momento”.

Por su parte, Fernando Montejo, representante legal de Transportes Montejo, se opuso a dar una entrevista. A través de un comunicado, esta fue su respuesta: “No podemos ni debemos pronunciarnos sobre el accidente en cuestión mientras esté en curso una investigación judicial”.

Ante la insistencia, vía telefónica afirmó: “Es un error humano, la culpa patronal es de uno por darle trabajo”.

Aunque en un documento, ambas empresas se comprometieron a indemnizar en un término de 90 días, pero 3 años y 8 meses después la familia del trabajador asegura que el pago aún no se ha realizado.

