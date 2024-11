Tras accidente laboral, un hombre perdió un brazo y otro quedó en silla de ruedas

En Colombia, miles de trabajadores han sufrido un accidente laboral que, en muchos casos, los dejó desprotegidos por la falta de formalización laboral. Séptimo Día conoció los dramáticos casos de Héctor Fabio Cabra y Ramón Cipriano Mesía, quienes, tras sufrir lesiones irreparables, reclaman justicia. Aunque lograron sobrevivir, sus cuerpos hoy evidencian la rudeza de sus infortunios.

Accidente laboral dejó a trabajador en silla de ruedas

A Héctor Fabio Cabra un accidente laboral lo tiene postrado en una silla de ruedas. “Yo tengo que vivir el día a día con dolores... como si le chuzaran a uno los huesos”, aseguró el hombre.

"Cuando entré en la empresa yo estaba completo, ahora me falta un brazo”, señaló por su parte Ramón Cipriano Mesia, quien sufrió la amputación del brazo derecho también en un accidente laboral.

La historia de Héctor Fabio Cabra comenzó el 22 de noviembre del año 2021. Él afirma que fue contratado por una empresa temporal llamada Integral de Servicios Vabra SAS, cuya representante legal es Ruth Marina Suárez.

"Se ocasionó mi accidente descargando una mula de unas estructuras metálicas”, recordó el trabajador. La misión de Héctor era descargar unas vigas metálicas para luego ingresarlas al centro comercial El Edén.

“Levantamos la columna y me fui de una vez, se partió el triple y ahí caí y pues me recibió la punta de otra columna y de una me reventó”, explicó sobre su accidente.

Héctor Cabra sufrió fractura en la pelvis y en el coxis y afectación en cuatro vértebras de su columna en un accidente laboral Foto: Séptimo Día

Héctor estuvo tres días hospitalizado y luego fue dado de alta. Ya en su casa, incapacitado, recibió la siguiente noticia: “Me sacaron, días después me echaron. No me quedo sin seguridad social inmediatamente sino es hasta el mes”.

Según la historia médica de Héctor, en el accidente sufrió fractura en la pelvis y en el coxis y afectación en cuatro vértebras de su columna. Denuncia que ya nadie le responde por la atención en salud.

El desespero de Héctor lo llevó incluso a pensar en medidas extremas. “Inmediatamente ella me dice que yo no voy a mejorar, pues me frustré y pedí la eutanasia. Inclusive, atenté contra mi vida”, aseguró.

Séptimo Día buscó respuestas en las oficinas de la empresa Integral de Servicios Vabra SAS, pero nadie se refirió al caso. Tampoco fue posible ubicar a la representante legal Ruth Marina Suárez en su residencia. Finalmente, vía telefónica respondió: “Yo no soy responsable, él estuvo trabajando para la empresa... lo que pasa es que yo no puedo pagarle indefinidamente”, aseguró.

Al cuestionamiento de por qué lo despidieron señaló: “Nosotros somos empresa temporal, ese trabajo lo hicimos a través de una orden de servicio... la empresa ha respondido siempre”, afirmó.

Como el accidente de Héctor ocurrió en el centro comercial El Edén también ellos fueron cuestionados y en un comunicado aseguraron haber recibido de parte de la temporal todos los documentos que certificaba la afiliación de Héctor a la seguridad social y riesgos profesionales.

A Héctor ahora le queda esperar que las autoridades encargadas investiguen y den respuesta a sus peticiones.

Otro trabajador perdió un brazo

Por su parte, Ramón Cipriano, de 50 años, perdió un brazo, también en un accidente laboral, en Puerto Colombia. “Tratando de sacar la última piedra, la máquina arrancó, me agarró el brazo y me la trituró”, señaló.

Ramón, junto con su familia, llegó a Colombia desde Venezuela buscando oportunidades laborales el 26 de septiembre del año 202. Después de muchos intentos por fin consiguió un trabajo como operario. "Ese día yo no firmé ningún contrato, sino que el contrato prácticamente fue verbal. No fui afiliado a nada”, afirmó.

El viernes 16 de junio del año 2023, llegó Ramón Cipriano a la cantera Sello Rojo y, justo antes del mediodía, sufrió un accidente laboral que cambió su vida para siempre. “En ese entonces el correaje de la transportadora ya estaba vencido, tenía de 15 a 20 días vencido, ya se le había dicho al jefe”.

Ese día la máquina se atascó con una piedra, por lo que Ramón tuvo que sacar la piedra de forma manual. "Cuando saqué la última piedra, el rodillo arrancó, sentí que me agarró los dedos y me jaló hacia adentro”.

Ramón Cipriano, de 50 años, perdió un brazo en un accidente laboral Foto: Séptimo Día

Después del hecho, los sueños de la familia de Ramón de lograr una estabilidad en Colombia prácticamente se derrumbaron.

Según el abogado de que lo representa, sumado a que Ramón nunca fue afiliado a una EPS ni ARL, la empresa para la que trabajaba, Agregados Sello Rojo S.A.S, no cumplía con las normas mínimas de seguridad en el trabajo.

Séptimo Día intentó buscar a los responsables de la empresa Agregados Sello Rojo, pero la empresa fue liquidada en agosto de 2024. El liquidador de la empresa Luis Alberto McCausland señaló: “Dentro del proceso no se notificó absolutamente el accidente... no hay con qué reparar porque no hay bienes”, aseguró.

Hasta el momento, aunque no ha recibido ninguna indemnización, Ramón asegura que la empresa semanalmente le consigna una parte de su salario.

Según el Consejo Colombiano de Seguridad, en Colombia cada día 1.342 trabajadores sufren algún tipo de accidente laboral y algunos son fatales.

