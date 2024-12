Hombre fallece en Monserrate tras esperar 76 minutos una ambulancia por un infarto

Requerir del servicio de una ambulancia es una situación que a cualquier colombiano se le puede presentar en algún momento de su vida. Su atención oportuna puede determinar la vida o muerte de un paciente. Aunque todos los días las vemos circulando por nuestras calles y escuchando sus sirenas entre el tráfico de las ciudades, muchas personas denuncian que no siempre funcionan como deberían.

Quejas de los ciudadanos

Séptimo Día ha recibido muchísimas quejas de colombianos que aseguran que uno de sus familiares falleció porque no alcanzó a llegar a tiempo a un hospital por culpa, según ellos, de la demora de la ambulancia que necesitaban para poder ser trasladados.

El caso de José Wilson Téllez

Una de esas familias es la de José Wilson Téllez Marroquín, quien sufrió un preinfarto cuando subía el cerro de Monserrate en Bogotá. Hoy podría estar vivo, según su familia, si la ambulancia hubiese llegado a tiempo.

“Entré como en una crisis, como en pánico de negar que era lo que estaba pasando y fue muy difícil, no lo creía, no lo asimilaba, salí corriendo y me alejé y empecé a llorar”, recordó José Juliao Téllez, nieto de la víctima.

“En ese momento se derrumba el mundo, yo decía, no, pero ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? Mi papá era mi vida”, expresó Leidy Téllez, hija del hombre fallecido.

La tragedia en Monserrate

El 25 de agosto de 2024, José Wilson visitó Monserrate y subió a través del sendero peatonal. Según su familia, al llegar al punto conocido como el falso túnel, se sintió mal, se apoyó en una columna y después se desmayó.

“Mi abuelo viene subiendo a un buen ritmo, tranquilo y para un momento, se acerca a alguien y le dice: ‘¿Hay un paramédico? Me siento mal, necesito ayuda’. Era un domingo, un día muy transitado y ellos lo acuestan y lo que hacen es esperar”, recordó su nieto.

Familia Téllez en luto tras muerte de su ser querido, denuncian la demora de una ambulancia Foto: Séptimo Día

La angustiosa espera

Esperaban que el personal médico y paramédico de la ambulancia ubicada en el puesto de emergencias de Monserrate llegara por José Wilson para luego trasladarlo hasta un hospital.

“Un infarto, fueron 76 minutos de angustia, de tragedia, en el desespero decían por favor, se está muriendo”, aseguró el nieto.

Daniel Pineda Carmona, voluntario de la Cruz Roja, comentó: “Nos dirigimos a atender a una persona que había entrado en paro, el protocolo es hacer reanimación hasta que una persona nos diga que dejemos de hacerlo, lo que pasa es que no había un personal médico”.

El Informe de la emergencia

Así quedó registrado en el informe del día de la emergencia, según el concejal Leandro Castellanos, quien le ha hecho seguimiento al caso y recibió el informe del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. “Hora de reporte 11:26, hora de llegada 11:26”.

La hora de llegada y la del reporte es la misma: 11:26 de la mañana, porque a esa hora aseguran ya se encontraban en el punto, como lo establece el protocolo de emergencias, todo el equipo dispuesto para atender las que se pudieran presentar ese día en Monserrate.

Más adelante dice “5.23 con el paciente en la parte superior del túnel, 11:58”. 5.23 es el código usado para cuando se llega al lugar exacto de los hechos de la emergencia o a la persona que requiere la atención, eso fue a las 11:58 de la mañana. Además, en el informe se lee: Secretaría de Salud no quiso subir al sitio y más adelante dejaron una constancia. Llega a Secretaría de Salud después de una hora con 13 minutos al paciente para confirmar el fallecimiento.

“76 minutos de angustia”, señala la familia de un hombre que esperaba ambulancia tras infarto en Monserrate Foto: Séptimo Día

La respuesta de las autoridades

Para el concejal Castellanos, la respuesta que inicialmente entregó el personal de la ambulancia y que quedó consignada en el informe: “a lo cual contestan que no lo hacen porque ellos no atienden rescates” es inaceptable.

El concejal aseguró: “Llaman nuevamente a la ambulancia donde ellos dicen que ellos no atienden rescate, no es que no es un rescate, él estaba en el sendero, era ir a asistirlo a hacerle todo el protocolo hospitalario para salvarle la vida”.

A través de la Secretaría de Salud de Bogotá, a cargo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) que coordina todas las ambulancias de la ciudad, Séptimo Día indagó por los nombres del personal médico y paramédico de la ambulancia que estaba dispuesta ese día para atender las emergencias en Monserrate, pero no suministraron la información.

Ese mismo personal, según el informe, fue el que finalmente decidió desplazarse hasta el punto donde se encontraba José Wilson Téllez, pero ya era demasiado tarde.

“Llega a Secretaría de Salud después de una hora con 13 minutos al paciente para confirmar el fallecimiento”.

La familia busca justicia

Cabe anotar que según el informe de Bomberos y el propio concejal Castellanos, el 25 de agosto de 2024 Monserrate cumplía con el protocolo de emergencias que por norma debía tener y que, de acuerdo con él, el único personal autorizado para hacer el traslado de José Wilson Téllez era el de la ambulancia de la Secretaría de Salud de Bogotá, el mismo que según las denuncias en un principio se había negado a desplazarse hasta el punto donde él se encontraba.

La familia de José Wilson Téllez cree que si el personal médico y paramédico de la ambulancia que estaba en Monserrate hubiera tomado la decisión de trasladarse oportunamente hasta donde él estaba, la historia sería distinta.

“A él le hubieran podido salvar la vida si acuden a tiempo a atenderlo, pero eso no sucedió”, afirmó la hermana del fallecido, Nereida Téllez.

Opinión de los expertos

El doctor Antonio Saltarín Bilbao, médico especialista en medicina interna y cardiología, comentó: “En medicina, el tiempo es vida, si una persona está en un paro cardíaco y tú llegas rápido y la atiendes rápido en un lapso corto, tiene mucha posibilidad de que esta persona salga del paro cardíaco”.

Acciones legales

José Santiago Téllez indicó que están recopilando todas las pruebas para iniciar acciones legales. Él y su familia creen que los responsables de las omisiones que se presentaron el 25 de agosto de 2024 deben responder por la muerte de José Wilson.

Tanto la familia de José Wilson como el concejal Castellanos señalan al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá (CRUE), en cabeza de Gloria Eugenia García Pinillos, quien es su directora desde junio de 2024, y también al secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, encargado de garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la capital.

Séptimo Día los buscó para conocer su versión frente a las denuncias de la familia Téllez. Ni Gloria Eugenia García Pinillos, directora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), ni el secretario de salud, Gerson Orlando Bermont, accedieron a dar una entrevista sobre las denuncias de la familia Téllez.

La Secretaría de Salud de Bogotá envió un comunicado: “Para la atención del paciente en mención nosotros pusimos a disposición una ambulancia que estuvo disponible en la parte baja del cerro a la espera de un eventual traslado del paciente. Este paciente cabe mencionar que recibió atención inicial y una reanimación básica y avanzada”.

El número de colombianos que han reclamado ante la Superintendencia de Salud por falta de oportunidad en el traslado en ambulancia ha venido en aumento pasando de 78 quejas en agosto de 2024 a 90 en septiembre de 2024 y a 114 en octubre de 2024, según la misma entidad, los cinco departamentos que más tienen quejas son Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia y Tolima.