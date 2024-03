¿Qué dice el agente de la Sijín señalado de grabar video de supuesta infidelidad de su esposa?

Aunque han pasado ya varios días desde que se viralizó el video en el que un hombre señalaba a una mujer y un supuesto agente de la Sijín por una supuesta infidelidad, las imágenes quedaron retumbando en la cabeza de los internautas que realizaron todo tipo de memes al respecto.



Sin embargo, el caso no es del todo claro y la mujer que protagoniza el video del 'escándalo de la Sijín' reveló su verdad ante las cámaras de Séptimo Día.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Cumaral, Meta, y, según Iris Sared Moncaleano, fue su expareja quien grabó el video para viralizarlo a manera de venganza por terminar la relación.

Edward Holguín es subintendente de la Policía Nacional en el departamento del Meta y por cerca de dos años tuvo una relación con Iris Sared Moncaleano, aunque la mujer cuenta que la mayoría del tiempo fue un noviazgo a distancia, por el trabajo del hombre.

Tras dos años de relación, aseguró Moncaleano, su noviazgo con Holguín se volvió tormentoso, pues el hombre “es una persona posesiva, que no permite que yo le hable absolutamente a nadie”. De hecho, aseguró que hubo conflictos incluso con escenas de violencia.



En entrevista con el programa de Caracol Televisión, Sara afirmó que todo se trató de una venganza de su expareja, quien le decía que “si no es para mí, no es para nadie”, y que el sujeto hasta le pidió $3.000.000 a cambio de no divulgar el video.



Agente de la Sijín no quiso hablar

Séptimo Día trató de contactar al hombre, sin embargo, este decidió no pronunciarse ante cámaras y lo único que dijo fue: “Una entrevista como tal, no te la voy a dar (…) con mi abogado me presentaré pues para defenderme a los argumentos que diga ella”.

Publicidad

Para expertos, este caso deja en evidencia un cuestionable comportamiento en redes sociales: “No importa si hubo infidelidad o no, lo que importa es cómo se trata a las personas, cómo las redes sociales validan el hecho de poderse vengar de una mujer porque en apariencia pudo haber hecho un acto de infidelidad”.