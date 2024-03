Violencia digital: el nuevo delito del uso indebido de las redes sociales contra las mujeres

Después de la viralización de un video en las redes sociales para probar una supuesta infidelidad, se ha marcado todo tipo de comentarios, memes y juzgamiento a la mujer que hace parte de esta grabación. Por primera vez, habla de lo sucedido. Un caso de violencia digital y del uso indebido de las redes sociales.

“Solo yo conocí a mi familia y mis amigos más allegados. Estoy en cuatro paredes, no puedo salir a la calle porque la gente me señala, me juzga, todo por culpa de esa persona”, mencionó Iris Sared Moncaleano, más conocida como Sara.



Los hechos se remontan a la declaración de un hombre por medio de un video donde exponen y señala a su esposa por aparentemente haberle sido infiel con uno de sus compañeros de la SIJIN. Lo que no sabía, es que se iba a convertir en un calvario para Moncaleano, pues la masificación del contenido hizo que llegaran a ella en plenos señalamientos por su conducta.

“Por todas las plataformas está tu imagen rodando, donde miles de personas te están juzgando y te están señalando por cosas que no son”, agregó.

Ante los ojos de lo que parecía ser solo un simple video, realmente detrás hay un delito de violencia cibernética, como ha aclarado la Procuraduría General de la Nación. “Se comparte su propia imagen sin su autorización, además afecta varios derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la honra, al buen nombre”, explicó Viviana Mora, procuradora y delegada para la defensa de los derechos de infancia, adolescencia, familia y mujer.

Las redes sociales se han convertido en una venganza reputacional para muchos de sus usuarios, pues un video o imagen en su contra podrá no sólo perjudicarlos, sino que en muchas situaciones afectarán su salud mental y emocional.

En el 2009, Sara llegó a Cumaral, municipio del Meta, con tan solo 15 años. Desde entonces, la cooperativa en la cual trabaja se volvió su familia y su principal fuente de apoyo. Marcos Forero y Luis Gonzalo Moreno, son amigos cercanos de Sara, quienes la conocen y dan fe de su nobleza.

Ellos afirmaron que la relación que sostenía con Edward Holguín, subintendente de la Policía del departamento del Meta, era de un noviazgo a distancia, no de un matrimonio, ya que, él nunca vivió en Cumaral, pues por su trabajo tenía que estar viajando por diferentes zonas del departamento.



Según las declaraciones de Sara, ella afirmó que la relación después de unos dos años se volvió tormentosa. “Era una persona posesiva, que no permite que yo le hable absolutamente a nadie. Ya era una relación donde yo le tenía bastante miedo porque es una persona realmente muy agresiva. Yo siempre le dije que ya dejamos las cosas así y él me dijo que, si usted no es para mí, no es para nadie”.

Stiven Segura, retirado de la Policía hace más de dos años y quien es la otra persona que aparece en el video, aseguró que no conoce y nunca fue compañero de Holguín. No obstante, aquí lo único que podemos ver es lo que se mostró en la grabación, pero, acaso ¿sabemos qué pasó después?

“Me mete dos cachetadas y empieza a tratarme con palabras super vulgares y empieza a dañar mis armarios”, afirmó Moncaleano. Ella intentó pedir ayuda, fue a la Policía y acudió a la Fiscalía, pero al final nadie la asesoró.

Este episodio de burla para muchos, para ella fue una situación por la cual quiso tentar contra su vida. “Para mí la única solución fue quitarme la vida y no escuchar nada más, no ver redes sociales, no sentir esa afectación que había en mi familia”, declaró. Ella tomó una decisión desesperada y le administró una dosis de analgésicos.

El abogado penalista que lleva el caso de Sara, Reinaldo Escobar, afirmó que lo primero que analizó fue la vulneración del derecho constitucional que debe ser respetado, asimismo, como su integridad personal y la de su familia. Además, a la denuncia interpuesta se le agregó el delito de violencia intrafamiliar en concurso con extorsión, ya que él le habría pedido hasta 3 millones de pesos para no subir el video en redes sociales.

“No importa si Sara fue o no fue de lo que se le acusa. Así hubiera accionado mal en su vida personal, nada justifica que sea expuesto en redes, que su honra, su dignidad, su salud mental y su integridad se pongan en riesgo”, explicó Mauricio Jaramillo, periodista digital.



Sara también denunció a la Policía, pues ella no entiende cómo es posible que un video que se tomó en medio de un procedimiento policial, terminará también viralizado. “Este video que grabaron los dos agentes no fue solo expandido en las redes, iniciado por los grupos internos de la institución. La mayoría de TikToks y memes fueron hechos por policías de esta institución, ¿es una institución para proteger al ciudadano o solo para burlarse de la persona? y esto si queda en la impunidad”, concluyó.

Por el momento, los abogados de Sara preparan un proceso administrativo contra la institución. Sin embargo, son conscientes de que preparar toda una justicia para la violencia cibernética no es un trabajo fácil.

Además, es importante recordar que la mayoría de las víctimas de estos ataques son mujeres. Solo en el 2023, según un estudio de la ONU, el 60% de las colombianas entre los 28 y 40 años declararon haber padecido algún tipo de violencia digital.