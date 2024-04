¿Cómo lograr que la red WiFi llegue a cada uno de los rincones de su casa? Tome nota

El internet se ha convertido en una herramienta fundamental en la vida cotidiana de cada persona en todo el mundo. Según We are Social, para enero del 2024 el 66,2% de la población hizo uso del internet, muchos de ellos por medio de una red WiFi y un rauter. Pero, pese a los avances para mejorar la conexión, su red puede tener un alcance corto por lo que no no es posible que llegue a cada uno de los rincones de su hogar. Le contamos cómo podría mejorar esto.



¿Cómo mejorar el alcance de su conexión WiFi?

Tenga en cuenta que en primera instancia debe mantener la calma y no realizar configuraciones que puedan empeorar esta situación. Siga estas sugerencias para lograr que la red WiFi llegue a cada rincón de su casa:



Ubicación estratégica del router: ubique su router en un lugar central de su casa y en una posición elevada, como en un estante o en la parte superior de un mueble. Evite colocarlo en esquinas o detrás de objetos metálicos, ya que esto puede obstaculizar la señal.

Actualice su router: si está utilizando un enrutador antiguo, considere actualizarlo a uno más nuevo y potente que pueda ofrecer una mejor cobertura y velocidades más rápidas. Los routers más recientes suelen tener tecnologías como beamforming y band steering que mejoran la cobertura y la estabilidad de la conexión.

Utilice repetidores o extensores de WiFi: los repetidores o extensores de WiFi pueden ayudar a ampliar el alcance de su red WiFi al rebroadcastear la señal desde el enrutador principal. Coloque los repetidores en áreas donde la señal sea débil para extender la cobertura.

Instale puntos de acceso adicionales: si tiene una casa grande o con varios pisos, considere instalar puntos de acceso adicionales que estén conectados al enrutador principal mediante cables Ethernet. Esto creará una red Wi-Fi mesh que proporcionará una cobertura más uniforme en toda la casa.

Utilice tecnologías de malla (mesh networks): las redes WiFi mesh utilizan múltiples nodos o puntos de acceso distribuidos por toda la casa para proporcionar una cobertura uniforme y una conexión estable en todos los rincones. Estos sistemas suelen ser más caros, pero ofrecen una mejor experiencia de WiFi en hogares grandes.

Optimice la configuración de su red: asegure que su enrutador esté configurado correctamente y utilice canales WiFi menos congestionados para evitar interferencias de otras redes cercanas. También puede configurar la red WiFi en la banda de 5 GHz si su enrutador lo admite, ya que esta banda suele tener menos interferencias y ofrece velocidades más rápidas a corta distancia.



¿Su vecino le roba la señal de su WiFi? Así puede saberlo

