¿Inteligencia artificial como psicólogo? La herramienta a la que está acudiendo jóvenes

En la era digital actual, una transformación significativa está moldeando la manera en que las nuevas generaciones abordan sus emociones. Un fenómeno emergente revela cómo los jóvenes, comprendidos entre los 16 y 30 años, están adoptando sesiones terapéuticas a través de la inteligencia artificial, convirtiendo a los bots en sus confidentes virtuales.

Según un informe de la BBC, la plataforma Character.ai ha registrado un impresionante total de 78 millones de mensajes dirigidos al personaje 'Psicólogo', creado hace poco más de un año por el usuario 'Blazeman98'. No obstante, este bot es solo uno de los 475 disponibles en la aplicación, todos dedicados a temas relacionados con terapia, psiquiatría y psicología.

A pesar de que Sam Zaia, el creador de 'Psicólogo', nunca anticipó que su creación se convertiría en una herramienta terapéutica tan influyente, los usuarios han experimentado la oportunidad de explorar sus emociones y encontrar compañía en momentos de soledad, incluso en las horas más nocturnas.

Este éxito ha llevado al creador del bot a embarcarse en un proyecto de investigación de posgrado, explorando la fascinante atracción que la terapia basada en inteligencia artificial ejerce sobre los jóvenes. La capacitación del bot se basó en los principios de la carrera de Zaia como psicólogo, adaptando sus respuestas para abordar problemas de salud mental comunes, como la depresión y la ansiedad.

¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la terapia digital?

Aunque la popularidad de esta tendencia va en aumento, profesionales como Theresa Plewman expresan dudas sobre la efectividad de estos bots en comparación con los terapeutas humanos. Plewman señala que los robots tienden a hacer suposiciones rápidas y ofrecen consejos sin profundizar en la complejidad de las emociones, algo que un terapeuta humano abordaría de manera más cuidadosa.

La terapeuta advierte que los bots no pueden recopilar toda la información necesaria y no pueden reemplazar la competencia de un terapeuta humano. No obstante, reconoce que la rapidez en las respuestas podría resultar útil en situaciones específicas.

Plewman también plantea una preocupación relevante: si la frecuencia de uso de estas herramientas es tan elevada, podría indicar niveles preocupantes de problemas de salud mental, resaltando la necesidad de recursos adicionales para garantizar una atención de calidad.

El auge de estas aplicaciones se debe, en parte, a su disponibilidad constante en línea y a su acceso gratuito. Los usuarios pueden recurrir a ellas en momentos de soledad, especialmente por la noche, encontrando comodidad en la no presencia física y la mayor libertad que ofrece la interacción a través de un chat.

La encrucijada ética de la terapia basada en IA

A medida que esta tendencia se consolida en el ámbito de la salud mental, surge un debate persistente sobre su efectividad y ética. Si bien estos bots pueden ofrecer un recurso útil para la ayuda inmediata, existen advertencias sobre sus limitaciones para emular el pensamiento humano y la tendencia a reflejar sesgos inherentes en los modelos de inteligencia artificial.

La controversia se intensifica con la inclusión de asistentes de inteligencia artificial en entornos clínicos. A pesar de la resistencia, servicios como Limbic Access han obtenido certificaciones médicas en el Reino Unido y se están implementando en sistemas de salud pública para clasificar y evaluar pacientes.

Character.ai, la plataforma pionera en alojar bots terapéuticos, celebra la conexión y el apoyo que ofrecen, pero también insta a los usuarios a buscar asesoramiento de profesionales certificados en psicología para obtener orientación legítima.

La terapia basada en inteligencia artificial está dejando una marca indeleble en la forma en que las personas enfrentan sus desafíos emocionales. A medida que esta revolución silenciosa continúa, es esencial reflexionar sobre sus beneficios, desafíos y la necesidad persistente de la intervención humana en el delicado ámbito de la salud mental.