¿Qué significan los emojis de mono? Esta es su curiosa historia

El uso de emojis se ha vuelto muy popular en los últimos años, ya que permiten expresar emociones, ideas y conceptos de una manera más visual y atractiva en la comunicación digital. Entre la vasta gama de emojis disponibles en WhatsApp, hay uno en particular que ha capturado la atención y la curiosidad de muchos: los tres monos sabios y sus variantes.

Estos emojis, representando a tres monos que se tapan los ojos, los oídos y la boca, han sido objeto de debate y especulación sobre su verdadero significado y origen. A primera vista, pueden parecer simples representaciones de ternura, timidez o incomodidad, pero en realidad, su significado se remonta a un antiguo proverbio japonés y lleva consigo un mensaje profundo.

El significado de los emojis de mono

El origen de estos emojis, según Emojipedia, se encuentra en el proverbio "no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal", que a menudo se interpreta como un llamado a la discreción y la prudencia en nuestras acciones y palabras. Cada uno de los tres monos tiene un nombre propio y un significado simbólico único:



Mizaru: el mono que se tapa los ojos, simbolizando la voluntad de no ver el mal.

Kikazaru: el mono que se tapa los oídos, representando la decisión de no escuchar el mal.

Iwazaru: el mono que se tapa la boca, personificando la idea de no hablar mal de otros.

Aunque estos emojis tienen un significado claro y profundo, su interpretación puede variar según el contexto y la intención del usuario. Mizaru puede ser interpretado como vergüenza o timidez, mientras que Kikazaru suele usarse para indicar incomodidad o la falta de disposición para escuchar algo. Por su parte, Iwazaru se utiliza para representar la discreción y la prudencia en la comunicación.

Además de los tres monos sabios, existen otras variantes de emojis de mono, como la cara de mono y el mono. Estos, aunque no llevan consigo el mismo mensaje profundo, suelen utilizarse de manera más lúdica o con significados metafóricos relacionados con la naturaleza del mono.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de estos emojis puede ser problemático en ciertos contextos. La cara de mono y el mono han sido considerados racistas en algunas situaciones, especialmente cuando se utilizan de manera despectiva.