¿Qué videojuego de Super Mario Bros ayuda a disminuir la depresión?

En las últimas décadas, los videojuegos han logrado consolidarse como una forma de entretenimiento masivamente popular y, más recientemente, como una vía para liberar tensiones que miles de personas adoptan en todo el mundo. Sin embargo, un estudio reciente llevado a cabo en Alemania ha arrojado luz sobre beneficios insospechados al sumergirse en las aventuras de Super Mario Odyssey, el emblemático juego de Nintendo Switch.

¿Cómo Super Mario Odyssey puede combatir la depresión?

Las conclusiones de esta investigación revelan que la experiencia envolvente que proporciona la mecánica del juego, combinada con las características distintivas de los controles de Nintendo Switch, contribuyen de manera significativa a la reducción de los síntomas depresivos. Este descubrimiento desafía las percepciones negativas en torno a los videojuegos y plantea nuevas perspectivas sobre el impacto potencialmente positivo que podrían tener en la salud mental.

Este estudio, titulado "Effects of a video game intervention on symptoms, training motivation, and visuo-spatial memory in depression", se concentró en analizar una intervención de videojuegos a lo largo de seis semanas. El objetivo era evaluar si jugar a Super Mario Odyssey podría generar beneficios notables en el estado de ánimo depresivo, la motivación para el entrenamiento y las funciones de memoria visual y espacial en personas con trastorno depresivo mayor.

Los participantes fueron divididos entre aquellos que disfrutaron de las peripecias de Super Mario y aquellos que utilizaron un programa de entrenamiento cognitivo llamado "CogPack". Los resultados revelaron una reducción sustancial en los síntomas depresivos en el grupo de jugadores en comparación con el grupo de entrenamiento cognitivo, además de un aumento notable en la motivación para el entrenamiento.

De manera intrigante, aquellos participantes con niveles más elevados de síntomas depresivos experimentaron una reducción cercana al 50%. Este hallazgo sugiere que experiencias similares a las brindadas por Super Mario Odyssey podrían convertirse en una intervención potencialmente eficaz para individuos con trastorno depresivo severo.

Integración de los videojuegos en el tratamiento

Los resultados del estudio plantean la posibilidad de integrar el entrenamiento con videojuegos de manera efectiva junto con tratamientos y terapias convencionales. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre el potencial terapéutico de Super Mario Odyssey, sino que también abre nuevas interrogantes sobre la aplicabilidad de otros videojuegos en el tratamiento de enfermedades mentales.

La investigación alemana sobre Super Mario Odyssey no solo desmitifica las percepciones negativas en torno a los videojuegos, sino que también apunta hacia un futuro donde estas experiencias digitales podrían desempeñar un papel crucial en la mejora de la salud mental de quienes luchan contra la depresión.