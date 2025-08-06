Zambrano enfrentó a Katiuska en el Desafío Siglo XXI: "Eso es problema de ustedes"

Un nuevo capítulo del Desafío Siglo XXI dejó claras las tensiones entre Gamma y Omega, especialmente entre Zambrano y Katiuska, de quienes se supo hace poco que tuvieron un pequeño romance antes de la competencia. Un segundo chaleco entregado en la casa rosada marcó mucho más la división entre ambos equipos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Luego de que Katiuska sorprendiera a todos los demás participantes al decidir que no le pondría el chaleco a Camilo, siendo el único integrante de su equipo que no ha ido a un Desafío a Muerte, los demás capitanes empezaron a cuestionar su decisión. Incluso en su mismo equipo María C le manifestó su desacuerdo con esa decisión.



Enfrentamiento entre Katiuska y Zambrano

La prueba de Sentencia y Bienestar en el Box Azul dejó una vez más en este ciclo a Gamma como equipo ganador y a Omega en segundo lugar. En Omega los participantes no esperaban nuevamente un chaleco, ya que Gamma anteriormente les había llevado el primero. Pero la sorpresa llegó a la casa con Zambrano, del equipo naranja, entregándoles un segundo chaleco.

"El equipo Gamma le manda a decir a la capitana y al hombre que falta aquí por el chaleco que es hora ya, que se lo ponga. Camilo es hora que pruebes el Box de Muerte, es un desafío más", expresó Zambrano. El deportista olímpico agregó que "les enviamos el primer chaleco para ver si tenía la voluntad de decir 'yo puedo' y ya es hora que te toque".

Publicidad

Zambrano les aseguró que no se trataba de una alianza con Alpha, pues tenían pensado enviar el segundo chaleco al equipo morado, pero ante la decisión de Katiuska de no ponerle el chaleco a Camilo ellos decidieron enviarle nuevamente la sentencia. "Ustedes están tomándome a mí como excusa para jugar", señaló Camilo, cosa que Zambrano desmintió y le aseguró que si ganaban un próximo juego sentenciarían a un morado.

Entonces Katuiska tomó la palabra y señaló que "Zambrano ya expresó lo que el equipo Gamma siente, pero cada equipo decide cómo colocar sus chalecos. Nosotros no les vamos a decir le toca a Zambrano, eso es una mierda, si ustedes lo manejan así, eso es problema de ustedes, aquí es diferente". Además, la capitana de Omega les recordó que el chaleco que ellos ganaron lo enviaron a Alpha y, además, a Gamma les dejaron el arriendo.

Publicidad

Finalmente, Camilo sí se puso el chaleco de sentencia, lo que significa que en el Desafío a Muerte se enfrentará a su compañero de equipo Andrey y a Eleazar de Alpha. Falta por definir un sentenciado en la próxima prueba de Sentencia, premio y castigo y, si es el caso, el Elegido del ciclo si no llega a cumplir con su tarea.

En capítulos anteriores, Zambrano sorprendió a su equipo al revelar que antes de entrar al Desafío Siglo XXI, él había conocido a Katiuska, pero no en un entorno deportivo, sino en uno romántico. Según detalló, ambos empezaron a seguirse en Instagram y, con el paso del tiempo, él la invitó a salir y alcanzaron a tener un romance fugaz.

MARÍA PAULA GONZALEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL