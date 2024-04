Patrullero asesinado en emboscada en Cauca tenía tres hijos y una esposa embarazada

En Flandes, Tolima, hay conmoción por el asesinato del patrullero Emerson Andrés Serrano tras una emboscada en el Cauca. El uniformado llevaba diez años en la institución, y dejó huérfanos a tres hijos y a su esposa, que tiene 8 meses de embarazo.



El uniformado llevaba tres años en el Cauca, era entregado a su profesión como policía de tránsito y dedicado a su familia.

Ante su partida, es recordado por el buen corazón que tenía y por la huella que dejó en el municipio que lo vio nacer. “Lo vimos crecer en estas calles, una persona muy amorosa. Era el sustento del hogar. Él me decía que las cuidara, que no la dejara sola. Aquí estamos apoyándolo 100%”, señaló Zulma Sánchez, familiar del patrullero.

Daniel Hernández fue profesor y vecino de Serrano; señala que durante el tiempo que conoció a Emerson Serrano aprendió también de él, como estudiante, dejando un gran legado para quienes lo rodeaban.

“Emerson fue un niño muy dinámico en la institución Omaña, fue un niño que participó de todas las actividades, de verdad nos sentimos orgullosos de él. Hoy triste de ver cómo nos lo devuelven”, subrayó el docente del uniformado.

Ante el repudiable ataque, su familia hace un llamado a la paz. “No más guerra, no más inocentes, no más jóvenes, porque son los jóvenes los que están sufriendo y sus madres. Por favor, no más, no más guerra”, indicó Andrea Quintero, familiar del policía.

De otra parte, Zulma Sánchez también envió un mensaje por esta terrible pérdida: “Detrás de una muerte de un ser humano, de un policía, de cualquier persona, hay una familia que de verdad pide a gritos que la guerra que hay, que pare. Queremos la paz”.

Emerson Andrés Serrano era papá de tres niños y su esposa se encuentra esperando un nuevo bebé.

Por ahora, la familia está aguardando a que el cuerpo del uniformado llegue a Flandes para realizar las exequias durante los próximos días.