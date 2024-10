Último video que se tiene de la pequeña Sofía Delgado cuando salió por un champú

En el municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca, se decretó ley seca para concentrar todos los esfuerzos de las autoridades para encontrar a la pequeña Sofía Delgado, una niña de 12 años que salió de la casa de su abuela el domingo 29 de septiembre y nunca regresó.

Han pasado seis días desde que la familia de Sofía Delgado la vio por última vez. La tía de la pequeña, Katherine Delgado, le contó a Noticias Caracol en vivo que el día de la desaparición “estábamos donde mi mamá, como cualquier domingo. Almorzamos juntos y Sofía me comentó que había bañado a su perrita el día anterior y que le había sobrado un poco de champú. Me pidió que bañáramos a mi perrita también, ya que había buen clima. Quedamos en hacerlo después de almorzar".

La niña le pidió a su mamá, Lady Zúñiga, que le diera las llaves de la casa donde viven (en el corregimiento de Villagorgona) para ir por el Champú, a una cuadra de distancia de la vivienda de su abuela.

La tía de la niña comentó que la menor "salió rápido, cruzó la calle y se dirigió a la casa, como lo hacía siempre. Ella camina rápido porque tiene piernas largas, y siempre la hemos enseñado a ser cuidadosa en la cuadra". Debido a que la niña no regresó, la tía le marcó a su papá “para ver si Sofía ya estaba ahí, pero me dijo que no. Entonces, mi hermano fue en moto hasta la casa para revisar, pero la puerta estaba cerrada. La niña no estaba ahí. Eso fue en cuestión de 15 minutos".

Video de Sofía Delgado del día que desapareció en Candelaria

En redes sociales ha circulado un video que captó una cámara de seguridad de Villagorgona en el que se ve a la pequeña caminar por la acera de una cuadra.

En las imágenes, las cuales se obstruyen por unos árboles, se ve a la menor utilizar las prendas con las que desapareció: blusa morada y pantaloneta blanca.

