Assassin's Creed Shadows | RESEÑA: Una nueva era de asesinos y samuráis

Assassin's Creed Shadows lleva a los jugadores a uno de los períodos más fascinantes de la historia: el Japón feudal. Este nuevo título de la franquicia Assassin's Creed promete una experiencia renovada, combinando elementos clásicos de la saga con mecánicas innovadoras. Con un enfoque en la dualidad entre sigilo y combate directo, el juego nos sumerge en un mundo lleno de intrigas políticas, batallas épicas y, por supuesto, asesinatos. Pero, ¿logra cumplir con las expectativas? Vamos a desglosarlo.

Historia: Dos protagonistas, un destino

Una de las novedades más destacadas de Assassin's Creed Shadows es la inclusión de dos protagonistas jugables: Yasuke, el samurái carismático y poderoso, y Naoe, la shinobi ágil y sigilosa. Cada uno tiene su propia narrativa, pero sus caminos se entrelazan de manera orgánica, ofreciendo una perspectiva única sobre el conflicto central.

Yasuke es un personaje que destaca por su fuerza y habilidad en el combate directo. Con su estatura imponente, puede bloquear y parar ataques enemigos utilizando un arsenal diverso de armas cuerpo a cuerpo y a distancia. Su estilo de juego es brutal y preciso, ideal para quienes prefieren la acción frontal.

Inventario de cada personaje Cortesía: Ubisoft

Por otro lado, Naoe es la maestra del sigilo. Su agilidad y herramientas ninja, como el icónico hidden blade, le permiten moverse en las sombras, usando el ruido, la luz y el entorno para permanecer invisible. Su sigilo es tan perfecto que cada misión de infiltración se siente como una coreografía bien planeada.

La historia se desarrolla en un Japón dividido por guerras internas y conspiraciones. Los personajes están tan bien logrados que es imposible no conectar con ellos. Sus motivaciones son claras, y sus arcos emocionales mantienen al jugador interesado. Aunque la trama no rompe completamente con los clichés de la saga, logra mantener un ritmo constante y ofrece momentos memorables, especialmente en las misiones principales. De hecho, algunas misiones nos dejaron asombrados por su diseño y narrativa.

Sin embargo, algo que no me gustó es que, a veces, con tantas misiones y tramas, se vuelve un revuelto y uno se pierde, terminando haciendo cosas que ni siquiera teníamos planeado. Esto puede ser abrumador para algunos jugadores, especialmente si buscan una experiencia más lineal.

Jugabilidad: Sigilo y acción en equilibrio

La jugabilidad de Assassin's Creed Shadows es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes. El juego permite elegir entre un enfoque más sigiloso, al estilo clásico de la saga, o un combate directo y brutal, típico de un samurái. Esta dualidad no solo añade variedad, sino que también fomenta la rejugabilidad, ya que cada enfoque ofrece una experiencia distinta.

Dos sistemas de combate Cortesía: Ubisoft

El sistema de combate ha sido refinado, con movimientos fluidos y una sensación de impacto que hace que cada enfrentamiento sea satisfactorio. Por otro lado, el sigilo de Naoe sigue siendo tan divertido como siempre, con herramientas y habilidades que permiten abordar las misiones de múltiples maneras. Sin embargo, algunos jugadores podrían encontrar que el equilibrio entre ambas mecánicas no siempre es perfecto, ya que ciertas misiones parecen favorecer un estilo sobre el otro.

Gráficos: Un Japón feudal impresionante

Visualmente, Assassin's Creed Shadows es una obra maestra. Los paisajes del Japón feudal están recreados con un nivel de detalle asombroso, desde los bosques de bambú hasta los castillos fortificados. Cada región tiene su arquitectura, lo cual nos sumerge por completo en ese mundo japonés. La iluminación y los efectos climáticos, como la lluvia y la nieve, añaden una capa adicional de inmersión.

Vista de la costa Cortesía: Ubisoft

Los personajes también están bien diseñados, con animaciones fluidas y expresiones faciales realistas. Sin embargo, en consolas de última generación, se notan algunas caídas en la tasa de frames durante escenas de acción intensa, lo que puede romper un poco la inmersión.

Sonido: Una banda sonora que emociona

La banda sonora de Assassin's Creed Shadows es simplemente espectacular. Combinando instrumentos tradicionales japoneses con arreglos orquestales modernos, la música acompaña perfectamente cada momento del juego, ya sea una escena tranquila de exploración o un combate épico. La banda sonora es interesante con sus cambios entre música moderna y de época, lo que le da un toque único a la experiencia.

Los efectos de sonido también merecen mención, desde el crujir de las hojas bajo los pies hasta el sonido de las espadas chocando en plena batalla. El doblaje en español de España es sólido, aunque algunos puristas podrían preferir jugar con el doblaje en japonés para mayor autenticidad.

Mundo abierto: Rico en contenido, pero con algunos tropiezos

El mundo abierto de Assassin's Creed Shadows es vasto y lleno de actividades secundarias, desde misiones de caza hasta enfrentamientos contra bandidos. La exploración es gratificante, con secretos y tesoros escondidos en cada rincón. Sin embargo, algunos jugadores podrían sentir que el mapa está sobrecargado de iconos, lo que puede resultar abrumador.

Mundo abierto muy grande Cortesía: Ubisoft

Además, aunque las misiones secundarias están bien diseñadas, algunas repiten fórmulas ya vistas en entregas anteriores de la saga, lo que puede restarle frescura a la experiencia.

Uno de los detalles que más nos gustó fue la posibilidad de acariciar varios animales. Este pequeño gesto, aunque no afecta la jugabilidad, añade una capa de calidez y realismo al mundo del juego. Es una de esas cosas que hacen que el mundo se sienta vivo y lleno de detalles cuidados.

¿Cómo se mide frente a otros títulos?

Assassin's Creed Shadows se siente como una mezcla entre Ghost of Tsushima y los clásicos de la saga Assassin's Creed. Si bien no alcanza la profundidad emocional de Ghost of Tsushima, supera a muchos de sus predecesores en términos de jugabilidad y diseño de mundo abierto.

Como prensa de videojuegos, es casi inevitable revisar todo lo que saca Ubisoft con pinzas, buscando los famosos bugs y fallos que suelen acompañar a sus lanzamientos. Sin embargo, en el caso de Assassin's Creed Shadows, es importante dejar eso de lado por un momento y simplemente disfrutar del videojuego. Aunque no está exento de errores, la experiencia general es lo suficientemente sólida como para merecer atención y aprecio.

Conclusión

Assassin's Creed Shadows es un título que seguramente disfrutarán los fans de la saga y los amantes de los juegos de mundo abierto. Ofrece una experiencia equilibrada entre sigilo y acción, con una historia interesante y un mundo lleno de detalles. Sin embargo, aquellos que busquen una revolución en la fórmula de la saga podrían sentirse un poco decepcionados.

En resumen, si te gusta explorar mundos históricos ricamente detallados y disfrutas de la dualidad entre sigilo y combate, Assassin's Creed Shadows es una compra recomendada.

Calificación Assassin's Creed Shadows. VolkGames

