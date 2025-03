Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | RESEÑA: Un giro inesperado en la saga

La saga Like a Dragon (antes Yakuza) nos tiene acostumbrados a tramas llenas de acción, humor y personajes memorables. En esta ocasión, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nos traslada a un escenario inesperado: las paradisíacas islas hawaianas, con un toque pirata que sorprende y le da un aire fresco a la franquicia. Desde el primer momento, el juego logra enganchar con su premisa absurda pero efectiva: mafiosos japoneses convertidos en corsarios modernos.

Historia

El protagonista, Ichiban Kasuga, vuelve con su carisma habitual, pero ahora se ve envuelto en una historia donde la mafia japonesa se cruza con el mundo de los piratas. La narrativa se mantiene fiel al estilo de la saga, combinando momentos de drama con secuencias cómicas que son de otro mundo. Desde el inicio, es evidente que este juego no se toma demasiado en serio, lo que hace que cada escena sea aún más disfrutable.

Aventuras fantásticas Cortesía: SEGA

Para quienes alguna vez soñaron con ser piratas, este juego toca una fibra nostálgica especial. La mezcla de combates, exploración en alta mar y situaciones absurdas es un acierto. Además, la historia logra justificar de manera bastante creativa por qué Ichiban y compañía terminan envueltos en esta aventura de piratas en el Pacífico.

Jugabilidad

El sistema de combate mantiene la esencia de los últimos juegos de la franquicia, apostando por el RPG por turnos, pero con varias mejoras que hacen que la acción se sienta más dinámica. Me acostumbré muy fácil al sistema de combate, ya que mantiene la fluidez y espectacularidad característica de la saga. La posibilidad de moverte por el entorno en medio de los enfrentamientos añade una capa estratégica que evita que las batallas se vuelvan repetitivas.

Escenas icónicas Cortesía: SEGA

Uno de los detalles más divertidos fue descubrir que se podía nadar en el juego. La primera vez que me metí al agua fue un momento cómico, ya que no esperaba que el juego me dejara hacerlo con tanta naturalidad. Además, hay mecánicas de exploración en el océano, incluyendo la posibilidad de abordar embarcaciones enemigas y encontrar tesoros ocultos.

Aspectos técnicos

El apartado gráfico es impresionante. Hawái está recreado con gran detalle, desde sus playas hasta las calles de Honolulu. La iluminación y los efectos visuales aportan realismo, pero sin perder ese estilo colorido y exagerado característico de la franquicia. Los personajes, como siempre, están excelentemente animados, con expresiones faciales que potencian tanto el drama como el humor.

Grandes batallas Cortesía: SEGA

El sonido también juega un papel clave. La banda sonora mezcla temas épicos de piratas con melodías modernas, y el doblaje mantiene el nivel excepcional al que la saga nos tiene acostumbrados. Las actuaciones de voz logran darle aún más vida a cada personaje.

Comparaciones

Si bien Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mantiene la identidad de la saga, su concepto de piratas recuerda a títulos como Assassin’s Creed IV: Black Flag, pero con un tono mucho más desenfadado. También tiene algunos elementos de exploración y comedia que podrían recordar a Sea of Thieves, aunque con una narrativa más estructurada y el estilo característico de RGG Studio.

Conclusión

Definitivamente, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es una entrega que logra innovar sin perder la esencia de la saga. Todo lo que sea de piratas siento que pega bien en el público, y este juego lo demuestra con creces. Es recomendable tanto para los fans de la franquicia como para quienes buscan una experiencia fresca con una historia divertida y un sistema de combate entretenido. Si alguna vez soñaste con ser un pirata y al mismo tiempo amas la locura de Like a Dragon, esta aventura en Hawái es para ti.

Calificación Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii VolkGames

