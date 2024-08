Conoce los juegos anunciados en el Nintendo Direct: Partner Showcase

El más reciente Nintendo Direct: Partner Showcase ha dejado a los fans de Nintendo Switch con la boca abierta. Con una combinación perfecta de nostalgia, acción, creatividad y diversión, Nintendo ha desvelado una alineación impresionante que incluye remakes de grandes clásicos, nuevos juegos que exploran mundos fascinantes y colecciones que ningún gamer querrá perderse.

Tetris Forever

El showcase arrancó con fuerza presentando Tetris Forever, una colección definitiva para los amantes del legendario juego de bloques. Esta recopilación incluye clásicos como Tetris 2, Super Bombliss y la nueva adición Tetris: Time Warp. Pero no se queda solo en los juegos; Tetris Forever también ofrece documentales exclusivos que exploran la rica historia detrás de esta icónica franquicia. Si eres un fanático de los juegos retro, este título es una adición obligatoria a tu biblioteca de Nintendo Switch.

Star Overdrive

Uno de los títulos más esperados fue Star Overdrive, un juego de exploración que promete sumergirnos en un vasto mundo abierto, todo mientras nos deslizamos sobre una aerotabla futurista. Con un lanzamiento previsto para 2025, este juego promete convertirse en una de las experiencias más envolventes de la consola. Prepárate para descubrir cada rincón de un mundo lleno de misterios y desafíos, todo con una movilidad que te hará sentir la velocidad en tus manos.

Goat Simulator 3

Los fanáticos de la locura y el caos absurdo están de enhorabuena, ya que Goat Simulator 3 acaba de llegar a Nintendo Switch. Este sandbox de comedia física ya está disponible para su descarga, y si prefieres tenerlo en formato físico, no te preocupes, porque una edición en caja llegará en noviembre. Prepárate para hacer locuras con tu cabra favorita en este mundo donde las leyes de la física están hechas para romperse.

Metal Slug Tactics

Para aquellos que buscan un desafío táctico, Metal Slug Tactics promete una combinación perfecta de estrategia y acción, manteniendo el estilo y la esencia que hizo famoso a Metal Slug. Este juego llegará en otoño de 2024, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y nuevas mecánicas que harán las delicias de los veteranos y los nuevos jugadores por igual.

The Legend of Heroes: Trails in the Sky The 1st

Falcom también se sumó a las grandes sorpresas del showcase con el anuncio del remake de The Legend of Heroes: Trails in the Sky The 1st. Este remake permitirá a los jugadores revivir los inicios de una de las sagas RPG más queridas, con gráficos renovados y una jugabilidad mejorada que atraerá tanto a los fans de toda la vida como a los nuevos aventureros que se unan a este épico viaje.

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game

Bob Esponja cede el protagonismo a su mejor amigo en SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, donde Patricio se convierte en el héroe principal. Este nuevo juego, lleno de humor y diversión, llegará en octubre, y promete ser un título imperdible para los seguidores de la popular serie animada.

Fitness Boxing 3

Para quienes buscan mantenerse en forma mientras juegan, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer llegará en diciembre. Esta nueva entrega de la popular serie de juegos de ejercicio te permitirá seguir boxeando al ritmo de la música, con nuevas rutinas y modos de juego para que nunca te aburras de entrenar.

Capcom Fighting Collection 2 y Marvel vs Capcom Fighting Collection

Los fanáticos de los juegos de lucha están de fiesta con el anuncio de Capcom Fighting Collection 2 y Marvel vs Capcom Fighting Collection. Capcom Fighting Collection 2 incluirá títulos icónicos como Capcom vs SNK, Project Justice, Street Fighter Alpha 3 y más, con un lanzamiento programado para 2025. Por su parte, Marvel vs Capcom Fighting Collection llegará en septiembre en formato digital, seguido de una edición física más adelante. Prepárate para revivir las mejores peleas con tus personajes favoritos.

Atelier Yumia

Gust Studios nos trae Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, una nueva entrega de la longeva saga Atelier. Con un lanzamiento programado para principios de 2025, este juego promete continuar la tradición de alquimia, exploración y aventura que ha cautivado a tantos jugadores a lo largo de los años.

Suikoden 1 y 2 HD Remaster

Konami también se une a la celebración con la remasterización en HD de Suikoden 1 y 2, dos de los RPG más queridos de su catálogo. Este recopilatorio estará disponible en marzo de 2025, permitiendo a los fans revivir la magia de estos juegos con gráficos mejorados y nuevas características.

Dragon Quest III HD

La remasterización HD-2D de Dragon Quest III finalmente tiene fecha de lanzamiento: saldrá el 14 de noviembre. Esta nueva versión del clásico RPG promete combinar lo mejor de los gráficos modernos con el encanto retro que ha definido a la serie durante décadas.

Castlevania Dominus Collection

Los fans de Castlevania estarán encantados de saber que Castlevania Dominus Collection ya está disponible en Nintendo Switch. Esta colección incluye Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia, tres de los mejores juegos de la saga lanzados originalmente en Nintendo DS. Ahora puedes revivir estas aventuras góticas donde quieras y cuando quieras.

Tales of Graces F Remastered

Bandai Namco no se queda atrás y anuncia Tales of Graces F Remastered, que llegará el 17 de enero de 2025. Este clásico de la saga Tales regresa con gráficos mejorados y nuevas funciones que mantendrán a los fans de la serie entretenidos durante horas.

MySims

MySims vuelve con una colección doble que se lanzará el 19 de noviembre. Colección Sofá y Mantita incluirá dos aventuras que te permitirán relajarte y disfrutar de la vida virtual en un ambiente cómodo y acogedor.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Los sustos están asegurados con Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, que llegará a Nintendo Switch en invierno. Este juego de terror en primera persona promete hacerte saltar de tu asiento mientras te enfrentas a los horrores de Freddy Fazbear's Pizza.

Rune Factory: Guardians of Azuma

La saga Rune Factory regresa con Guardians of Azuma, que combina la jugabilidad de RPG con la gestión de granjas. Este título, que se lanzará en primavera de 2025, promete ofrecer una experiencia completa para los fans de ambos géneros.

Yakuza Kiwami

Finalmente, SEGA anunció que el remake del primer Yakuza, ahora conocido como Like a Dragon, llegará a Nintendo Switch el 24 de octubre. Prepárate para sumergirte en el mundo de la mafia japonesa en esta aventura llena de acción, drama y combates callejeros.

El Nintendo Direct: Partner Showcase ha demostrado que 2024 y 2025 serán años emocionantes para los jugadores de Nintendo Switch. Con una mezcla de nostalgia, nuevas experiencias y muchas sorpresas, la consola de Nintendo sigue consolidándose como el hogar perfecto para todo tipo de juegos, desde los más clásicos hasta las aventuras más innovadoras.

