Datos curiosos sobre los videojuegos que tal vez no conocían

El mundo de los videojuegos es todo un universo lleno de sorpresas que nos entretienen por horas, incluso nos sumergimos en esas historias únicas e increíbles, aquí van algunas curiosidades.

Datos curiosos de videojuegos

GTA V: ya sabemos que el videojuego más vendido en la historia fue Tetris con más de 170 millones de copias, pero sabían que el juego más caro en ser producido es Grand Theft Auto V.

La creación de este título alcanzó la cifra de 265 millones de dólares, lo bueno es que GTA V logró recuperar la inversión, pues en tan solo 24 horas logró superar los 800 millones de dólares.

Mega Man: en la historia de los videojuegos la saga más extensa le pertenece a Mega Man, título de Capcom, pues desde su inicio en 1987 la franquicia ha desarrollado más de 40 títulos.

Pero los números no paran ahí, pues si se cuenta las apariciones de Mega Man en otros juegos, la suma supera los 90 videojuegos.

ET el extraterrestre: si bien la película de ET causó furor entre el público, el videojuego no logró superar la expectativa mínima y se convirtió en el “peor de la historia”.

Este juego fue lanzado en 1983 para la consola Atari 2600, pero resultó ser un rotundo fracaso, según se conoce, tanto fue el rechazo que se enterraron las copias no vendidas en Nuevo México, Estados Unidos.

Pac-Man: algo que, sí tenemos claro, es que los videojuegos clásicos están llenos de datos curiosos, como es el caso de Pac-Man, pues hay algo particular con su puntuación.

Según se tiene registro, Pac-Man tiene una puntuación máxima obtenible de 3.333.360 y, hasta el momento solo cinco personas en el mundo han logrado llegar a esta cifra. Cuando se alcanza este número, el juego se auto reinicia.

Mortal Kombat: los que han jugado Mortal Kombat saben que este título se caracteriza por las fatalities y brutalities, la cual se personaliza con cada personaje y es que la finalización de una serie de combos es en una sangrienta cinemática.

Algo que catalogó rápidamente el videojuego en un título violento, impacto que impulsó la creación de Entertainment Software Rating Borad (ERSB), organización que clasifica los juegos por edades.