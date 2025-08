Nintendo Direct Partner Showcase revela una avalancha de juegos para Switch 2 en 2025

Con una mezcla de anuncios inesperados, confirmaciones de clásicos remasterizados y una evidente apuesta por experiencias de rol y acción, el Nintendo Direct: Partner Showcase del 31 de julio dejó una hoja de ruta clara para lo que resta de 2025 y más allá en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. A través de una presentación enfocada en títulos desarrollados por estudios externos, la compañía demostró que su nueva consola no vendrá sola, sino con un amplio catálogo en construcción.

Uno de los anuncios principales fue Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, que llevará a los jugadores a una nueva historia ambientada en un mundo en crisis, con un enfoque en la convivencia entre humanos y monstruos. Su narrativa girará en torno a dos reinos enfrentados por una calamidad inusual, y promete profundizar en la mitología interna de la serie cuando llegue a Nintendo Switch 2 en 2026.

También destacaron propuestas como Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, precuela directa de Tears of the Kingdom, y una nueva versión de Final Fantasy Tactics, que regresa con mejoras visuales, combates estratégicos pulidos y voces para todos los personajes. Ambos juegos buscan atraer tanto a los fans veteranos como a nuevas audiencias interesadas en historias épicas.

En el terreno deportivo, EA SPORTS Madden NFL 26 y EA SPORTS FC 26 confirmaron su llegada a Nintendo Switch 2. Madden promete una experiencia de juego más inmersiva con mecánicas como “QB DNA”, mientras que FC 26 integrará desafíos narrativos y ajustes inspirados en la retroalimentación de la comunidad. Estos lanzamientos refuerzan el compromiso de EA con el ecosistema de la consola híbrida.

Por otro lado, Apex Legends se prepara para su debut en Switch 2 el 5 de agosto, con todos sus modos competitivos y un aspecto técnico renovado. Le siguen propuestas creativas como Chillin’ by the Fire, un simulador relajante centrado en construir fogatas, y The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nuevo RPG HD-2D que busca diferenciarse por su enfoque en exploración y mecánicas de apoyo.

En el plano de la acción más frenética, DRAGON BALL: Sparking! ZERO resaltó por su promesa de ser el título más ambicioso de la saga, con más de 180 personajes jugables y combates en 360°. Junto a él se anunciaron nuevas versiones de Yakuza Kiwami 1 y 2, ambos con mejoras técnicas para la Switch 2 y la opción de mejora para quienes ya posean el juego original.

No faltaron experiencias más ligeras y accesibles. Just Dance 2026 Edition llegará en octubre con 40 canciones nuevas, y Plants vs. Zombies: Replanted revivirá el clásico de estrategia con gráficos renovados y contenido adicional. Incluso PAC-MAN WORLD 2 tendrá su propia edición mejorada bajo el nombre Re-PAC, programada para finales de septiembre.

Entre los anuncios más llamativos también se encuentra Cronos: The New Dawn, una nueva entrega de terror con mecánicas de manipulación temporal, ambientada entre un futuro distópico y la Polonia de los años 80. De igual forma, Persona 3 Reload llegará el 23 de octubre con una revisión completa del RPG clásico.

El Direct también reveló novedades para quienes buscan propuestas narrativas diferentes, como Hela, una aventura inspirada en el folclore escandinavo protagonizada por un ratón, y Goodnight Universe, una historia emocional protagonizada por un bebé con habilidades psíquicas.

Además, se mostró un extenso montaje con juegos como Borderlands 4, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, SHINOBI: Art of Vengeance y NBA BOUNCE, confirmando que hay contenido para todos los gustos y edades.

Finalmente, OCTOPATH TRAVELER 0 cerró con fuerza el segmento RPG, con una nueva historia basada en la reconstrucción personal y mecánicas clásicas de combate por turnos, sumando más de 30 personajes reclutables en una aventura que promete libertad narrativa.

Con este evento, Nintendo reafirma su estrategia de colaboración con terceros, mostrando una visión diversa, ambiciosa y claramente pensada para fortalecer la transición entre generaciones. La Switch 2 aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero con títulos como estos en camino, el futuro de la plataforma luce tan cargado como emocionante.

