Descubre el misterio del eclipse con Snap It! El nuevo juego gratuito de la NASA

¡La emoción del próximo eclipse solar total ha inspirado a la NASA a lanzar un emocionante juego educativo y gratuito llamado Snap It! An Eclipse Photo Adventure. Este juego te permitirá explorar el fascinante mundo de los eclipses y capturar increíbles fotos cósmicas mientras te sumerges en una experiencia divertida y educativa.

El eclipse solar total está programado para el 8 de abril, con una duración impresionante de 4 minutos y 20 segundos. Para celebrar este evento, la NASA ha desarrollado este juego, diseñado para despertar la curiosidad y el interés por la astronomía, especialmente entre los jóvenes entusiastas del espacio.

En Snap It!, serás un intrépido explorador del cosmos que está ansioso por descubrir los secretos detrás de los eclipses solares. Con gráficos impresionantes y una jugabilidad intuitiva, te adentrarás en una emocionante aventura para capturar imágenes de los objetos que pasan frente al Sol durante el eclipse.

Este videojuego se puede jugar directamente desde tu navegador web, sin necesidad de descargas complicadas. Simplemente debes visitar el sitio web de la NASA y prepárarte para embarcarte en esta emocionante misión espacial.

La NASA ha desarrollado Snap It! Imagen: cortesía NASA

En Snap It!, tendrás la oportunidad de aprender sobre los diferentes tipos de eclipses, explorar la física detrás de este fenómeno cósmico y usar filtros especiales de cámara para observar el Sol de manera segura. Después de cada sesión de juego, podrás crear un increíble álbum de fotos con tus imágenes cósmicas o compartirlas con amigos y familiares.

No te pierdas esta oportunidad de aprender sobre astronomía de una manera divertida y emocionante. Únete a The Traveler en Snap It! y descubre el misterio del eclipse mientras te sumerges en una experiencia inolvidable junto a tus seres queridos.