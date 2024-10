El universo de Star Trek llega a World of Warships con tres nuevas Operaciones

World of Warships y Star Trek se vuelven a unir para una colaboración galáctica en el juego de batallas navales de Wargaming. En esta nueva alianza con Paramount Pictures, los jugadores podrán experimentar tres nuevas Operaciones en alta mar, donde el universo de Star Trek llega a la Frontera Final de World of Warships. Desde ya los capitanes podrán enfrentarse al temido Colectivo Borg y desbloquear recompensas, naves y personajes clásicos de la serie en una serie de combates interestelares que se extenderán hasta diciembre.

Operaciones llenas de acción y una misión para derrotar al Colectivo Borg

Esta aventura comienza con una incursión del Colectivo Borg que ataca tras una reunión científica en Vulcano, amenazando la paz entre la Federación, el Imperio Klingon y el Imperio Romulano. En respuesta, los jugadores podrán participar en tres Operaciones, cada una con una duración de dos semanas, donde podrán controlar naves emblemáticas de cada facción y luchar junto a Comandantes como el Capitán Picard, Spock, Sela y Gowron. Además, cada operación introduce nuevas mecánicas y misiones, brindando una experiencia intergaláctica en las aguas de World of Warships.

Más que una actualización visual, una experiencia completamente inmersiva Imagen: cortesía Wargaming

Los jugadores tendrán acceso a tres naves específicas para estas operaciones, con un destructor, un crucero y un acorazado, mientras que el emblemático portaaviones U.S.S. Enterprise-D estará disponible para aquellos que completen la ruta de recompensas. Este evento también permitirá adquirir temporalmente el U.S.S. Enterprise mediante doblones, y obtener fichas temáticas de Star Trek que desbloquean mejoras para cada nave. Además, en el nuevo puerto temático de Star Trek, los jugadores podrán rastrear su progreso y obtener bonificaciones únicas en sus naves.

Personaliza y mejora tus naves con módulos y armas icónicas

Cada nave de la Operación viene equipada con módulos de nivel básico que pueden mejorarse a través de recompensas especiales. Los jugadores tendrán cuatro ranuras de personalización para adaptar cada nave a sus necesidades estratégicas, utilizando distintos tipos de armas, cascos y escudos. Además, para elevar el espíritu de Star Trek, las naves vienen equipadas con fásers y torpedos fotónicos, brindando a los jugadores la posibilidad de emplear un arsenal inspirado en el universo de la serie para enfrentar a los Borg.

Nuevos Comandantes y camuflajes únicos

Junto con el regreso de personajes de Star Trek a World of Warships, esta nueva fase de colaboración presenta cuatro nuevos Comandantes icónicos: Riker, de la Flota Estelar, al mando del crucero Chengan; Janeway, a bordo del crucero Salem; la Reina Borg, en el acorazado Yamato; y el guerrero Klingon Worf, liderando el Bougainville. Cada uno de estos personajes aporta habilidades y bonificaciones exclusivas. Además, los jugadores pueden acceder a dos nuevos camuflajes permanentes: el temible camuflaje Borg para el Yamato y la icónica skin USS Voyager para el Salem.

World of Warships es el aclamado juego de combate naval en línea que, desde su lanzamiento en PC, ha ampliado su experiencia con World of Warships: Legends para consolas y World of Warships Blitz para dispositivos móviles, haciendo accesible su experiencia de batallas navales a una amplia audiencia.

