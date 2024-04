En mayo llega DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HASHIRA TRAINING ARC

Después del reciente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- World Tour y la experiencia cinematográfica, por fin se estrenará en Japón Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc a partir del domingo 12 de mayo de 2024. Como parte de la temporada de abril de 2024 anunciada anteriormente, Crunchyroll emitirá nuevos episodios cada semana en todos los lugares en los que el servicio esté disponible, y en exclusiva en Sudamérica, Norteamérica y Europa.

Sinopsis Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc:

Al entrenamiento de los Hashira...

Los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y sus espadachines de más alto rango, los Hashira.

Como preparación para la batalla final contra Muzan Kibutsuji, comienza el entrenamiento de los Hashira. Mientras cada uno lleva fe y determinación en su corazón, Tanjiro y los Hashira se adentran en una nueva historia.

El primer episodio de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc se estrenó en los cines de todo el mundo, el pasado mes de febrero, lo que permitió a los fans echar un vistazo al esperado Hashira Training Arc en una experiencia de gran éxito de taquilla

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se basa en la serie de manga de Koyoharu Gotoge publicada por JUMP COMICS de SHUEISHA, que consta de 23 volúmenes y más de 150 millones de copias publicadas. La producción de animación corre a cargo de ufotable.

La historia comienza cuando Tanjiro Kamado, un chico cuya familia es asesinada por un demonio, se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para convertir a su hermana pequeña Nezuko de nuevo en humana después de que ella se transformara en demonio. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se estrenó por primera vez en abril de 2019 con el Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, seguido del largometraje Mugen Train en octubre de 2020, y las series de televisión Mugen Train Arc y Entertainment District Arc de 2021 a 2022. En 2023 se estrenó en Crunchyroll el arco Swordsmith Village, poco después de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- World Tour en cines.