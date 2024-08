Estos fueron los anuncios que presentó Xbox en el día 1 de Gamescom 2024

La Gamescom 2024 ha comenzado con fuerza, y el primer día ya ha dejado a los fanáticos con una gran cantidad de anuncios que han marcado la pauta para lo que vendrá en los próximos meses. Con Colonia como epicentro del mundo gamer, el evento ha servido como escenario para presentar algunas de las novedades más esperadas, desde juegos de acción y aventura hasta innovaciones en hardware. A continuación, te presentamos un resumen detallado de lo que se anunció en este primer día de la convención.

Age of Mythology: Retold

Age of Mythology: Retold fue una de las grandes revelaciones del día. Este clásico juego de estrategia en tiempo real, que marcó a toda una generación, está listo para regresar con una versión remasterizada que promete mantener la esencia del original mientras introduce mejoras gráficas y de jugabilidad. Durante la presentación, se mostraron escenas cinemáticas junto con detalles del gameplay, revelando un mundo mitológico más vibrante y detallado que nunca. Los fanáticos no tendrán que esperar mucho, ya que Age of Mythology: Retold llegará a PC y Xbox Series X/S el 4 de septiembre de 2024.

Dragon Ball Sparking! Zero Ball

Para los seguidores de la saga Dragon Ball, Dragon Ball Sparking! Zero se perfila como uno de los lanzamientos más emocionantes del año. En la Gamescom se mostró un nuevo gameplay que dejó a los asistentes con ganas de más. El juego, que promete combates épicos y la participación de personajes icónicos de la franquicia, estará disponible para PC, PS5 y Xbox Series X/S el 11 de octubre de 2024. Con gráficos mejorados y una jugabilidad que captura la esencia de las batallas de Dragon Ball, este título se ha convertido en uno de los más esperados del año.

Atomfall

Atomfall fue otro de los títulos que capturó la atención de los asistentes con su nuevo tráiler y un extenso gameplay. Este juego, que se lanzará en PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One, combina ciencia ficción con elementos de aventura, ofreciendo una jugabilidad que promete ser tanto desafiante como inmersiva. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, lo mostrado en la Gamescom ha generado grandes expectativas, dejando a los fanáticos ansiosos por más detalles.

Let's Build a Dungeon

Durante el evento, también se mostró un tráiler de Let's Build a Dungeon, un juego que invita a los jugadores a diseñar y construir sus propias mazmorras. Aunque ya se había publicado el tráiler hace una semana, los desarrolladores aprovecharon la Gamescom para mostrarlo nuevamente, generando expectación entre los asistentes. El juego estará disponible para PC a través de Steam, aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento.

Shattered Space

Bethesda no se quedó atrás y presentó más detalles sobre Shattered Space, el próximo DLC de Starfield. El tráiler mostró el vehículo REV-8, que vendrá con una actualización gratuita. Durante la presentación, se dieron más detalles sobre la historia y la jugabilidad del DLC, que promete expandir el ya vasto universo de Starfield. Con una fecha de lanzamiento programada para el 30 de septiembre de 2024, este contenido adicional se perfila como una expansión imprescindible para los fans del juego.

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon también tuvo su espacio en la Gamescom, con la presentación de un nuevo tráiler. Este juego, que actualmente se encuentra en acceso anticipado, sumerge a los jugadores en un mundo oscuro y misterioso inspirado en la leyenda artúrica. La combinación de una atmósfera envolvente y una jugabilidad desafiante ha generado mucha expectación, y se espera que el juego siga evolucionando antes de su lanzamiento completo.

Dustborn

Aunque Dustborn se estrenó el 20 de agosto de 2024, tuvo un lugar destacado durante la presentación de Xbox en la Gamescom. Se mostró un nuevo tráiler con gameplay, destacando la rica narrativa y la jugabilidad de este título de aventuras desarrollado por Red Thread Games. La historia sigue a un grupo de inadaptados que deben abrirse camino en un mundo distópico, y promete ser uno de los títulos más interesantes del año para los amantes de las aventuras narrativas.

Revenge of the Savage Plane

La conferencia de Xbox también incluyó un tráiler y un gameplay de Revenge of the Savage Planet, un juego que combina exploración y supervivencia en un entorno salvaje y hostil. Aunque no se ha revelado una fecha de lanzamiento, el juego estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Con una jugabilidad que invita a los jugadores a enfrentarse a los peligros de un planeta inexplorado, este título se perfila como una experiencia emocionante para los fans del género.

STALKER 2: Heart of Chernoby

La saga STALKER continúa con Heart of Chernobyl, y la Gamescom 2024 fue el escenario perfecto para mostrar un nuevo gameplay de esta esperada secuela. El salto de calidad gráfica es evidente, y la jugabilidad promete estar a la altura de las expectativas. En un mundo post-apocalíptico lleno de peligros y misterio, STALKER 2 busca llevar la experiencia a un nuevo nivel, consolidándose como uno de los lanzamientos más anticipados del año.

Lonely Mountain Snow Riders

Los amantes de los deportes extremos también tuvieron su momento con la presentación de Lonely Mountain Snow Riders, el sucesor de Lonely Mountains Downhill. Esta vez, los jugadores cambiarán las bicicletas por esquís, descendiendo por montañas nevadas y enfrentando todo tipo de desafíos. Además, se ha incorporado un multijugador que promete añadir una capa extra de diversión a esta frenética experiencia.

Diablo Inmortal y Diablo IV: Vessel of Hatred

Blizzard continuó con su dominio en la Gamescom al presentar nuevos diarios de desarrollo para Diablo Inmortal, centrándose en el proceso de creación de algunos de los 50 jefes más terroríficos del juego. Además, se profundizó en Diablo IV: Vessel of Hatred, revelando que los jugadores podrán obtener drops especiales gracias a los mercenarios. Esta expansión, que llegará el 8 de octubre, promete seguir ofreciendo el contenido oscuro y desafiante que los fans de Diablo aman.

Overwatch 2

Blizzard no solo habló de Diablo, sino que también presentó un extenso vídeo sobre la historia de origen de Juno, el nuevo héroe de Overwatch 2. Este personaje se une a la lista creciente de héroes del juego, y el vídeo mostró tanto su trasfondo como sus habilidades en combate, generando expectación entre los jugadores.

Forza Motorsport

Los fanáticos de los juegos de carreras también tuvieron su dosis de emoción con Forza Motorsport. Se anunció una colaboración con las estrellas Luka Doncic y Michael Jordan, que promete añadir un toque de glamour al juego. Además, Forza Horizon 5 recibirá un nuevo modo de juego llamado Hide and Seek, una especie de "escondite" sobre ruedas, que se lanzará el 10 de septiembre.

Joystick Adaptativo de Xbox

En una movida aplaudida por la comunidad, Microsoft presentó un nuevo joystick adaptativo diseñado para personas con necesidades especiales. Este controlador se adapta a una variedad de necesidades, permitiendo a más personas disfrutar de los videojuegos sin barreras. Durante el evento, se destacó la importancia de la inclusividad en el gaming, y se anunció que en la web oficial se podrá elegir un diseño personalizado para este joystick.

El primer día de la Gamescom 2024 ha dejado claro que el futuro del gaming es más emocionante que nunca. Con anuncios que abarcan desde la acción y la aventura hasta la inclusión y la accesibilidad, este evento ha demostrado por qué sigue siendo uno de los más importantes en el calendario de la industria. Los próximos días prometen más sorpresas, y los fanáticos están ansiosos por descubrir qué más tiene guardado la Gamescom 2024.

