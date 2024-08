Gamescom 2024: los anuncios más emocionantes y novedades reveladas

Geoff Keighley, uno de los presentadores más reconocidos en la industria de los videojuegos, inició la Gamescom 2024 con una explosión de entusiasmo, presentando algunos de los juegos más esperados del año. A continuación, te mostramos una lista de los títulos que brillaron en este evento y las fechas de lanzamiento que ya están confirmadas:

La Gamescom 2024, presentada por el icónico Geoff Keighley, arrancó con fuerza, dejando a los jugadores de todo el mundo al borde de sus asientos. A lo largo del evento, se revelaron tráilers impresionantes, fechas de lanzamiento y detalles sobre los juegos más esperados. A continuación, te mostramos un resumen organizado de las novedades más emocionantes.

1. Mafia: The Old Country - Próximamente

El estudio Hangar 13, conocido por la serie Mafia, cerró el evento con un breve teaser de su próximo proyecto, Mafia: The Old Country. Aunque aún no se han confirmado la fecha de lanzamiento ni las plataformas, este anuncio dejó a los fanáticos ansiosos por más información.

2. Indiana Jones and the Great Circle - 9 de diciembre de 2024

Uno de los exclusivos de Xbox más esperados, Indiana Jones and the Great Circle, presentó un nuevo tráiler narrado por Troy Baker. Además de confirmar su lanzamiento el 9 de diciembre de 2024, se anunció que el título perderá su exclusividad en primavera del 2025, llegando también a PlayStation 5.

3. Floatopia - Próximamente en 2025

Para los amantes de los juegos de granjas, el estudio NetEase presentó un vistazo a Floatopia, un título con una estética colorida y encantadora. El juego estará disponible en PC y consolas en algún momento del 2025.

4. The First Berserker: Khazan - Beta Cerrada del 11 al 20 de octubre de 2024

Nexon sorprendió con un nuevo tráiler de The First Berserker: Khazan, ambientado en el universo de DNF. Se anunció que la beta cerrada tendrá lugar del 11 al 20 de octubre, antes de su lanzamiento oficial a principios del 2025.

5. Diablo IV: Vessel of Hatred - 8 de octubre de 2024

Johanna Faries, presidenta de Blizzard, subió al escenario para hablar sobre el 30º aniversario de la franquicia Warcraft y presentar Vessel of Hatred, la primera gran expansión de Diablo IV, que llegará el 8 de octubre de 2024.

6. Arena Breakout: Infinite - Early Access Disponible

El esperado shooter táctico Arena Breakout: Infinite de MoreFun Studios presentó un nuevo tráiler, recordándonos que ya está disponible en Early Access. Su lanzamiento final está programado para finales de este año en PC.

7. Squid Game Unleashed - Próximamente

Netflix Games presentó un título basado en la popular serie Squid Game, llamado Squid Game Unleashed. Aunque no tiene fecha de lanzamiento confirmada, se anticipa que llegará pronto a la plataforma.

8. Masters of Albion - Próximamente

El legendario desarrollador Peter Molyneux presentó Masters of Albion, un proyecto que recuerda a sus clásicos títulos de construcción de ciudades, pero con la novedad de controlar personajes en tercera persona. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

9. Little Nightmares 3 - Próximamente en 2025

Supermassive Games reveló un nuevo tráiler de Little Nightmares 3, el cual llegará a PC y consolas el próximo año. Este juego promete mantener el terror y la atmósfera inquietante que caracteriza a la serie.

10. Batman: Arkham Shadow - Octubre de 2024

El próximo juego de realidad virtual del murciélago, Batman: Arkham Shadow, presentó un tráiler que reveló su lanzamiento para Meta Quest en octubre de este año.

11. Zenless Zone Zero y Honkai: Star Rail - Próximas Actualizaciones

HoYoverse volvió a la escena con dos tráilers de sus populares juegos. Zenless Zone Zero presentó nuevos personajes, mientras que Honkai: Star Rail anunció una colaboración con la franquicia Fate Stay Night.

12. Kingdom Come: Deliverance II - 11 de febrero de 2025

Warhorse Studios presentó un nuevo tráiler de Kingdom Come: Deliverance II, reiterando su fecha de lanzamiento para el 11 de febrero de 2025, y prometió un video dedicado a la jugabilidad próximamente.

13. Delta Force: Hawk Ops - Early Access a finales de 2024

Team Jade mostró un nuevo tráiler de Delta Force: Hawk Ops, una nueva entrega de la franquicia que llegará a Early Access en Steam a finales de 2024.

14. Marvel Rivals - 6 de diciembre de 2024

Marvel Rivals, el esperado hero shooter, presentó a Capitán América y Winter Soldier en un nuevo tráiler, además de anunciar su fecha de lanzamiento para el 6 de diciembre de 2024 en PC y consolas.

15. Starfield - Actualización y Expansión el 30 de septiembre de 2024

Starfield presentó un nuevo vehículo en una actualización gratuita disponible desde hoy y confirmó que su primera gran expansión, Shattered Space, estará disponible el 30 de septiembre de 2024.

16. Civilization VII - 11 de febrero de 2025

Ed Beach, director creativo de Sid Meier’s Civilization VII, mostró por primera vez la jugabilidad del nuevo título de Fireaxis Games, que llegará el 11 de febrero de 2025 a PC y consolas.

17. Monument Valley III - 10 de diciembre de 2024

El icónico juego independiente Monument Valley recibirá una nueva entrega: Monument Valley III, que será lanzado exclusivamente para Netflix Games el 10 de diciembre de 2024.

18. Fatal Fury: City of Wolves - Próximamente

SNK presentó un nuevo tráiler de Fatal Fury: City of Wolves, revelando a Mai Shiranui como una de las nuevas luchadoras que se unirán al título.

19. Monster Hunter Wilds - Próximamente en 2025

Capcom sorprendió a todos con un nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds, el próximo juego de la franquicia. Aunque no tiene fecha de lanzamiento concreta, se espera que llegue en algún momento del 2025 a PC y consolas.

20. Genshin Impact - 20 de noviembre de 2024

Genshin Impact estuvo presente en la Gamescom con un nuevo tráiler de la versión 5.0 y el anuncio de que el juego estará disponible en Xbox Series X|S a partir del 20 de noviembre de 2024.

21. Reanimal - Próximamente

Tarsier Studios, los creadores de Little Nightmares, presentaron un nuevo tráiler de su próximo juego, Reanimal, que estará disponible en PC y consolas, aunque no se anunció una ventana de lanzamiento.

22. Dune: Awakening - Principios de 2025

Dune llega al mundo de los videojuegos con Dune: Awakening, un MMO con elementos de supervivencia y construcción en un mundo abierto. El juego estará disponible en PC a principios del 2025, y más tarde llegará a consolas.

23. Path of Exile II - 15 de noviembre de 2024

Después de mucha expectativa, Path of Exile II finalmente anunció su salida en Early Access para el 15 de noviembre de 2024. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento final, el juego también llegará a consolas en el futuro.

24. Predecessor - Próximamente

Omega Studios presentó un nuevo tráiler de Predecessor, un MOBA inspirado en el difunto Paragon de Epic Games. El juego promete mantener la esencia del original con algunas innovaciones.

25. Infinity Nikki - Próximamente

El estudio Papergames presentó un nuevo video de Infinity Nikki, un juego colorido en el que los jugadores podrán vestir a la protagonista con diversas prendas en una aventura de mundo abierto. Aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

26. ARC Raiders - Próximamente en 2025

ARC Raiders, el juego PvPvE de Embark Studios ambientado en una tierra futurista, presentó su próximo tráiler con una ventana de lanzamiento para el 2025.

