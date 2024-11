Final Fantasy XIV Online Parche 7.1 “Crossroads” llega en noviembre con novedades épicas

La comunidad de Final Fantasy XIV Online se prepara para recibir el tan esperado parche 7.1, titulado Crossroads, que se lanzará oficialmente el 12 de noviembre de 2024. En la transmisión en vivo “Letter from the Producer LIVE”, el director y productor Naoki Yoshida dio a conocer un avance de esta actualización, junto con un tráiler que revela las principales novedades y emocionantes colaboraciones que el parche traerá para los jugadores.

Explora Vana’diel en la nueva raid de Final Fantasy XIV: Parche 7.1 “Crossroads" Imagen: cortesía SQUARE ENIX

Una colaboración épica:

Uno de los aspectos más destacados del parche 7.1 es la inclusión de una serie de raids en colaboración con Final Fantasy XI, el primer MMORPG de Square Enix. Bajo el nombre Echoes of Vana’diel, esta colaboración permitirá a los jugadores explorar el mítico mundo de Final Fantasy XI en una raid de 24 jugadores, llamada Jeuno: The First Walk. Esta alianza entre dos títulos legendarios de Square Enix promete ofrecer una experiencia de combate única y permitirá a los aventureros de FFXIV viajar a Vana’diel, uniendo dos mundos icónicos de la franquicia.

Final Fantasy XIV Online lanza el esperado parche 7.1 con nueva raid Imagen: cortesía SQUARE ENIX

Además de la raid de alianza de 24 jugadores, Yoshida también presentó la próxima Ultimate Raid para 8 jugadores, titulada Futures Rewritten (Ultimate), y una inédita Chaotic Alliance Raid para 24 jugadores, con un nivel de dificultad superior y diseñada para desafiar las habilidades tácticas de los jugadores.

Nuevas misiones y contenido en el Parche 7.1

El parche 7.1 trae consigo una amplia variedad de contenido que se extiende más allá de las raids y las colaboraciones. Estas son algunas de las adiciones más esperadas:

Nuevas misiones del escenario principal: Bajo el nombre de Crossroads, el parche introduce misiones que avanzan la narrativa de Dawntrail, llevando a los jugadores a enfrentar nuevos retos en un mundo en constante evolución.

Nueva mazmorra, Yuweyawata Field Station: Con una ambientación y mecánicas únicas, esta mazmorra promete ofrecer combates estratégicos y una experiencia visualmente impactante.

Trial “The Minstrel’s Ballad: Sphene's Burden”: Un enfrentamiento desafiante que pondrá a prueba la habilidad de los jugadores contra nuevos y formidables enemigos en una batalla épica.

The Jade Stoa (Unreal): Los jugadores podrán revivir el clásico encuentro contra Byakko, uno de los Four Lords, ahora mejorado para el nivel 100 en la dificultad Unreal, adaptada para jugadores experimentados.



Además, el parche trae nuevas Allied Society Quests con los Pelupelu y misiones de rol adicionales para aquellos que hayan completado las role quests de Dawntrail. Estas misiones complementarán la experiencia narrativa del juego, permitiendo a los jugadores descubrir más sobre las culturas y conflictos del mundo de Eorzea.

Mejoras en la experiencia de juego

Entre las mejoras de calidad de vida, se destacan cambios en la funcionalidad de Duty Support, que ahora incluirá soporte en mazmorras adicionales, y la actualización de los interiores de las áreas residenciales, que ahora pueden personalizarse con una mayor variedad de diseños y estilos. También habrá cambios significativos en el sistema de Player Versus Player (PvP), incluyendo ajustes en los mapas de Crystalline Conflict y en las habilidades específicas de PvP.

El Hall of the Novice recibirá una actualización que integrará entrenamiento sobre mecánicas de combate avanzadas para nuevos jugadores. También se han añadido voces de NPCs al minijuego de Doman Mahjong, lo que refuerza la inmersión de esta actividad en el juego.

Próximos lanzamientos de la franquicia

Durante la transmisión, se confirmó el lanzamiento de Final Fantasy XIV: Dawntrail – The Art of Succession -Relics of Heritage-, un libro de arte que recopila ilustraciones detalladas de personajes, entornos y equipo de la expansión Dawntrail. Este libro, que estará disponible el 29 de abril de 2025, también incluirá un código para obtener el minion Erenville. Las preventas ya están abiertas en la Square Enix Store.

Además, Square Enix ha anunciado una colaboración con la joyería Flibustier Paris para crear una colección de brazaletes inspirados en las Grand Companies del juego. Estos brazaletes están elaborados con piedras preciosas y plata, y representan a “The Maelstrom”, “The Order of the Twin Adder” y “The Immortal Flames”. Las preventas están disponibles desde el 1° de noviembre.

Con más de 30 millones de jugadores registrados, Final Fantasy XIV Online sigue siendo uno de los MMORPG más populares. La expansión de la prueba gratuita ahora incluye el contenido de las expansiones A Realm Reborn, Heavensward y Stormblood, brindando a los nuevos jugadores la oportunidad de explorar el vasto mundo de Eorzea y vivir tres historias completas sin límite de tiempo.

Un nuevo horizonte para Final Fantasy XIV con el parche 7.1

El parche 7.1 Crossroads marca el comienzo de una nueva etapa para Final Fantasy XIV Online, que se renueva y amplía con contenidos que mantienen su narrativa fresca e inmersiva. Desde la colaboración con Final Fantasy XI hasta las mejoras de calidad de vida y las nuevas misiones, el parche promete mantener a los jugadores enganchados y emocionados por lo que está por venir.

