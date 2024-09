Goro Majima zarpa en una nueva aventura emocionante en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

SEGA of America y el renombrado estudio Ryu Ga Gotoku (RGG) han revelado su más reciente entrega de la serie Like a Dragon: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Este nuevo título promete una aventura completamente diferente para el legendario Goro Majima, quien se verá inmerso en una historia de piratas modernos, tesoros ocultos y batallas navales. El juego llegará a las tiendas el 28 de febrero de 2025 y estará disponible para las plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y PC (Steam). A partir de hoy, los jugadores ya pueden reservar el juego en sus diferentes ediciones.

Anunciado durante el RGG Summit, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii transporta a los jugadores a una vibrante aventura por tierra y mar. La trama sigue a Goro Majima, quien, un año después de los eventos de Like a Dragon: Infinite Wealth, despierta en una isla desierta tras sobrevivir a un naufragio. Sin recordar quién es ni cómo llegó ahí, Majima se embarca en un viaje a través del océano acompañado por un joven llamado Noah, quien lo rescató. Juntos, se verán envueltos en una lucha feroz contra piratas, criminales y otros buscadores de fortuna, en una carrera por un tesoro legendario.

Una jugabilidad renovada con esencia pirata

En Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, los jugadores podrán formar su propia tripulación mientras mejoran y personalizan su barco, el "Goromaru". Enfrentándose a barcos enemigos y explorando islas misteriosas, el juego promete una experiencia rica en exploración y combate. Majima podrá cambiar entre dos estilos de pelea únicos: el dinámico y explosivo estilo “Sea Dog”, que combina espadas cortas y herramientas piratas para dominar el combate naval, y el “Mad Dog”, un estilo rápido y brutal que refleja la clásica personalidad agresiva de Majima. Esta versatilidad en el combate será clave para sobrevivir a los peligros que acechan tanto en los mares como en tierra firme.

Ediciones y contenido extra

Las reservas para Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ya están disponibles en varias ediciones. La edición estándar estará disponible en formato digital y físico, mientras que la Deluxe Edition digital incluirá contenido descargable (DLC) con opciones de personalización y personajes adicionales. Los fans más dedicados podrán optar por la Collector’s Edition, que incluye, además del juego base, el DLC de la Deluxe Edition y exclusivos coleccionables, como una réplica del icónico parche de ojo de Majima y un pin de la moneda del tesoro.

Además, aquellos que reserven cualquiera de las ediciones del juego recibirán dos bonificaciones exclusivas: el set DLC “Ichiban Pirate Crew”, que permitirá añadir al popular personaje Ichiban Kasuga y su mascota Nancy la langosta a la tripulación de Majima, así como el “Ichiban Special Outfit Set”, que ofrecerá dos trajes icónicos de Ichiban para personalizar a Majima.

Un gran año para la franquicia Like a Dragon

El lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii marca el cierre de un año monumental para la franquicia Like a Dragon. Tras el éxito de Like a Dragon: Infinite Wealth a principios de 2024, la serie sigue expandiéndose con contenido nuevo y emocionante. Además, los fans podrán disfrutar de la serie de acción real Like a Dragon: Yakuza, que llegará a Prime Video el 24 de octubre de 2024, brindando una nueva forma de sumergirse en el universo Yakuza.

Con su mezcla de combates dinámicos, narrativa emocionante y nuevas mecánicas de juego, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se perfila como una experiencia imprescindible tanto para los fanáticos de la serie como para los nuevos jugadores. Las ediciones de inicio de la serie están disponibles para quienes deseen revivir o descubrir la historia desde el principio. Para más información, visita el sitio web oficial de SEGA y mantente al tanto de sus redes sociales para no perderte las novedades de este épico lanzamiento.

