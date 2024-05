La galaxia se expande: Llega la actualización 7.5 de Star Wars: The Old Republic

Equipamiento inspirado en The Acolyte y novedades en el mercado de cárteles:

Una de las adiciones más emocionantes de esta actualización es el equipamiento inspirado en "The Acolyte". En el mercado de cárteles, los jugadores encontrarán una nueva pestaña llamada "Inspirado en", que incluye el conjunto de armadura Dark Harbinger y la vibroespada Serpent's Tongue. Además, se han añadido personalizaciones de peinado y barba inspiradas en un Jedi wookiee, disponibles en el Bundle de Peinados de Fieles Adeptos en Opciones de Apariencia. Este nuevo contenido permite a los jugadores personalizar aún más sus personajes y sumergirse en la estética de la nueva serie.

Nuevo capítulo de la historia principal:

La actualización 7.5 también continúa la narrativa principal con el nuevo capítulo "Desperate Defiance". Tras los eventos de "Cadenas en la oscuridad", los jugadores reclutarán a Sa'har como compañera y participarán en una peligrosa misión para recuperar el holocrón, desentrañando los misterios de los planes de Heta. Esta misión llevará a los jugadores de regreso a Hutta, donde enfrentarán una rebelión en el Distrito de Minboosa y se cruzarán con Yusinduu el Hutt, un empresario de dudosa reputación.

Festival de abundancia de primavera y granjas en Dantooine:

Por primera vez, los jugadores podrán disfrutar de un cambio de ritmo con la introducción de las granjas en Dantooine. Tras completar un breve arco de historia, se les otorgará una parcela de tierra para cultivar. Este evento, conocido como el Festival de Abundancia de Primavera, permitirá a los jugadores participar en actividades como la recolección de semillas, bailes, horneado de pasteles, rehabilitación de animales y búsqueda de huevos galácticos. Las recompensas incluyen nuevos outfits, monturas, mini mascotas, decoraciones y mucho más.

El título basado en la serie que se lanzará previo a su estreno el 4 de junio

Nuevas aventuras para un jugador:

La actualización también añade la primera de muchas aventuras diseñadas para un solo jugador, comenzando con Prototipo Basilisco. Esta aventura conecta directamente con la historia en curso de Lane Vizla y se centra en el entrenamiento del prototipo Basilisco B3-S1, también conocido como Bessie. Los jugadores deberán entrenar a B3-S1 para que alcance su máximo potencial y se convierta en un compañero permanente.

Calendario de lanzamiento de las nuevas temporadas de JcJ

con el lanzamiento de la actualización 7.5, las nuevas temporadas comenzarán en el mismo día que las actualizaciones. La temporada 6 de JcJ, titulada "Gran cacería pirata", se inicia con esta actualización, ofreciendo nuevos desafíos y recompensas para los jugadores competitivos.

Los fans pueden obtener una variedad de recompensas

Más novedades en el mercado de cárteles:

El mercado de cárteles también se ha actualizado con una variedad de nuevos ítems. Los jugadores pueden adquirir la espada láser del mentor refinada, la espada láser doble, armaduras y la montura de mochila propulsora de cadena oculta, todas ellas con temática de la Alta República. Además, se han añadido más opciones de personalización, incluyendo la barba de Baylan inspirada en Ahsoka, y nuevos paquetes de tintes mejorados.

Un futuro brillante para SWTOR:

La actualización 7.5 de Star Wars: The Old Republic, "Desperate Defiance", promete expandir y enriquecer la experiencia de juego para todos los fans. Con nuevas aventuras, equipamiento inspirado en la serie "The Acolyte", y la introducción de granjas en Dantooine, hay algo para cada tipo de jugador. No te pierdas la oportunidad de explorar todas estas novedades y sumérgete aún más en el vasto universo de Star Wars.

