Neon Abyss 2 | RESEÑA: Caos multicolor que necesita pulirse

Neon Abyss 2 no pretende reinventar la rueda, y eso se nota desde el primer momento. Esta secuela desarrollada por Vewoo Games toma la base del primer título y se concentra en multiplicarla: más armas, más enemigos, más jefes, más referencias a la cultura pop y más caos visual. Es una secuela de manual, que escucha a sus fans, retoca lo que no funcionaba y expande todo lo demás.

La fórmula sigue siendo la misma: eres parte del "Grim Squad", un escuadrón armado por Hades que se lanza al "Abyss", un submundo cybermitológico del año 2055 plagado de enemigos aleatorios, ítems absurdos y jefes satíricos que representan conceptos modernos como redes sociales o comida rápida. ¿La historia? Solo es un pretexto para disparar sin parar.



Jugabilidad adictiva con esteroides… y con suerte

El núcleo de Neon Abyss 2 es su jugabilidad run-and-gun con estructura roguelike. Cada partida es distinta, gracias a su sistema procedural y a una absurda cantidad de ítems que pueden combinarse para crear builds rotísimos o inútiles, dependiendo de tu suerte. El sistema de armas fue mejorado, y ahora hay más opciones cuerpo a cuerpo y criaturas aliadas (los Hatchmon), lo que aporta variedad al combate.

Sin embargo, el gran villano sigue siendo el RNG. Aunque la nueva mecánica de “Faith System” intenta darle al jugador más control sobre sus runs, hay que desbloquearla jugando, lo que significa que los nuevos aún estarán a merced de la suerte. Eso puede resultar frustrante y podría hacer que muchos abandonen antes de ver el verdadero potencial del juego.



Un multijugador que promete

Una de las grandes novedades es el modo cooperativo online para hasta cuatro jugadores. Probamos el cooperativo con dos personas y la experiencia fue positiva: cada jugador puede explorar a su ritmo sin estar pegado al otro, lo que evita molestias clásicas como el “rubber banding”. Solo en ciertas salas (como desafíos o jefes) se exige que todos estén presentes.

Estilo Pixel Cortesía: Veewo Games

El sistema de reparto de monedas es ingenioso y justo: cada jugador puede tomar solo una, evitando que un compañero acaparador arruine la experiencia. Sin embargo, la salud y los escudos no se comparten, así que si jugás con alguien competitivo… que no se te adelante. El modo multijugador aún está en prueba y puede variar dependiendo del host o la cantidad de jugadores, pero en general funciona bien y tiene mucho potencial si se pule.



Un pixel art más vibrante que nunca

A nivel visual, Neon Abyss 2 recibió un lavado de cara importante. El juego es más brillante, colorido y estilizado que su antecesor, con una estética cyberpunk saturada de neones y criaturas bizarras. Las animaciones de los jefes, como el “Dios del Pachinko” o “Webook, el Dios de las Redes”, mezclan humor con crítica social ligera, en la línea del primer juego pero con más creatividad.

Enemigos Cortesía: Veewo Games

El rendimiento también ha sido estable en nuestras sesiones, salvo por algunos bugs menores y desconexiones puntuales en línea. La música acompaña bien la acción sin destacar demasiado, y los efectos sonoros son correctos, aunque a veces se pierden en el caos de la pantalla.



Lo bueno: variedad, sin límites

Uno de los mayores atractivos sigue siendo la combinación infinita de ítems. A veces te puede tocar una run donde tienes un arsenal que dispara huevos explosivos mientras flotas y te curas al matar… y otras veces no haces ni cosquillas. Esa imprevisibilidad es parte del encanto, pero también de la frustración. A quienes disfrutan descubrir sin tutoriales claros, Neon Abyss 2 les va a fascinar. Pero para los que prefieren saber cómo funcionan los sistemas desde el principio, el juego aún no ofrece buena orientación. No hay explicación clara para las diferencias entre Artefactos, Reliquias, Curios ni mucho menos qué rayos hace un “Wonder Item”.



Lo malo: exceso de contenido sin dirección clara

La abundancia también tiene un costo: hay tanto que probar, recolectar, mejorar y desbloquear que puede volverse abrumador. Además, aunque hay nuevos jefes, también se reciclan muchos del primer juego. Ver otra vez al “Dios de los Emojis” o al “Dios de las Redes” tras unas cuantas runs puede quitarle frescura al progreso.

Estilo Pixel Art Cortesía: Veewo Games

Otro punto débil es la falta de un sistema de progresión más claro para novatos. Aunque el Faith System mejora con el tiempo, las primeras horas se sienten poco guiadas y confusas. En Early Access se puede entender, pero sería ideal que se solucionara antes del lanzamiento oficial.



Conclusión

Depende del tipo de jugador que seas. Si ya jugaste Neon Abyss y querés más de lo mismo con mejoras puntuales, te vas a divertir. Si te gustan los roguelikes cooperativos, esta puede ser una muy buena adición a tu biblioteca, sobre todo si tenés con quién jugarlo. Pero si sos nuevo, tal vez te convenga esperar a que el juego madure un poco más.

Neon Abyss 2 tiene mucho potencial, y aunque aún no se siente como una mejora clara en todos los frentes, lo que ofrece en este estado ya es divertido, adictivo y visualmente atractivo. Con más pulido, puede convertirse en uno de los referentes del género.

Calificación Neon Abyss 2 VolkGames

