Nostalgia y desafíos en la actualización de World of Warcraft: Ecos Radiantes

La emoción está en su punto máximo para los jugadores de World of Warcraft con el inicio del evento especial "Ecos Radiantes" como parte de la actualización pre-expansión de The War Within. Este evento invita a los campeones de Azeroth a revivir y enfrentarse a las mayores amenazas del pasado, en un viaje nostálgico que promete desafíos y recompensas únicas.

Una mirada al pasado de Azeroth

Ecos Radiantes permitirá a los jugadores luchar contra recuerdos manifestados de enemigos icónicos, incluyendo al temido Rey Exánime. Este evento es una oportunidad única para que los jugadores, desde nivel 10 hasta 70, experimenten enfrentamientos épicos y obtengan recompensas exclusivas.

Este evento invita a los campeones de Azeroth a enfrentarse a las amenazas del pasado Imagen: cortesía Blizzard

Recompensas especiales

Por sus esfuerzos, los jugadores recibirán recuerdos residuales, una moneda especial que puede ser utilizada para comprar piezas de equipo limitadas en el tiempo. Estos objetos estarán ligados a la tropa, lo que asegura que los beneficios del evento se extiendan a lo largo del reino de Azeroth.

Acceso universal

Una de las mejores noticias es que este evento estará disponible para todos los jugadores que sean de nivel 10 a 70, independientemente de si poseen la expansión The War Within. Esto permite que una mayor cantidad de jugadores disfruten del contenido y se preparen para la expansión venidera.

Duración del evento

Ecos Radiantes estará activo hasta el lanzamiento global de The War Within, programado para el 26 de agosto. Este periodo permitirá a los jugadores maximizar sus recompensas y enfrentarse a todos los desafíos que el evento ofrece.

Además, para aquellos que se lo hayan perdido, aquí está el nuevo tráiler de lanzamiento de World of Warcraft. Este tráiler ofrece una mirada espectacular a lo que se puede esperar con The War Within.

Este evento especial no solo prepara el terreno para la próxima expansión, sino que también ofrece a los jugadores la oportunidad de revivir y redescubrir los desafíos que han definido la historia de Azeroth. Con recompensas exclusivas y la oportunidad de enfrentarse a enemigos clásicos, Ecos Radiantes es una experiencia imperdible para todos los jugadores de WoW.

