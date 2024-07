Este es el primer vistazo de Teamfight Tactics: Mágico y Caótico

Riot Games reveló un primer vistazo a su última actualización para Teamfight Tactics (TFT), titulada Mágico y Caótico. Esta nueva expansión permitirá a los jugadores explorar el Magitorium, un castillo lleno de curiosidades y magia desbordante. Disponible gratuitamente a partir del 31 de julio de 2024 para PC y dispositivos móviles, esta actualización promete revolucionar la experiencia de juego con nuevas mecánicas, rasgos, aumentos y campeones.

Campeones y colaboraciones especiales

Entre las novedades más destacadas se encuentra la introducción de Norra de Legends of Runeterra, junto a su compañera Yuumi. Además, Briar y Smolder de League of Legends debutarán en TFT. La colaboración con League of Legends: Wild Rift también trae la línea de aspectos Crono, conocidos como Astromante.

Mecánica de amuletos

Mágico y Caótico introduce la mecánica de los Amuletos, hechizos de un solo uso que se pueden comprar y que ofrecen diversas ventajas, desde poder de combate y economía hasta amplificación de rasgos y disrupciones. Con más de 100 amuletos disponibles, los jugadores tendrán innumerables estrategias para explorar y dominar.

Retorno de Campeones y nuevos contenidos

Los jugadores verán el regreso de campeones queridos como Milio, Nomsy y Shyvana, además de nuevos campeones chibi y la arena prémium Bistro Le Bunny Bonbon. Esta actualización incluye 27 rasgos, 60 campeones y aproximadamente 140 nuevos Aumentos, asegurando una experiencia rica y variada.

Además de la actualización del juego, Riot Games anunció el TFT Macao Open, un evento LAN mundial que se celebrará del 13 al 15 de diciembre de 2024. Con 512 lugares disponibles, los jugadores competirán por un premio de $300,000 dólares y el título de Campeón del TFT Macao Open.

"Con su extravagante sensación, su vibrante paleta de colores y sus alegres campeones, Mágico y Caótico captura el ambiente animado de la temporada de verano", afirmó Sam Judd, jefe de Diseño de set para Mágico y Caótico en Riot Games. "Queríamos crear un lugar en el que los jugadores se armaran de creatividad y demostraran su maestría sobre una variedad de hechizos junto a los campeones que conocen y aman. ¡Ya queremos abrir las puertas al Magitorium!".

Peter Whalen, director del juego Teamfight Tactics, añadió: "Mágico y Caótico encarna el compromiso de TFT de experimentar con temas innovadores y colaboraciones entre juegos, al mismo tiempo que preserva su experiencia de juego básica y de alto nivel".

Teamfight Tactics: Mágico y Caótico promete una experiencia mágica y dinámica que entusiasmará tanto a los jugadores veteranos como a los nuevos. Con nuevas mecánicas, campeones y eventos emocionantes, esta actualización está destinada a convertirse en un hito en la historia de TFT.

