Reseña EA Sports F1 24

Desde sus inicios modestos hasta su estatus actual como una franquicia emblemática en el mundo de los videojuegos de carreras, la serie F1 siempre ha buscado ofrecer una experiencia que capture la emoción y la adrenalina del automovilismo de élite en la comodidad de tu sala de estar. Con su última entrega, F1 24, los fanáticos pueden esperar una experiencia que va más allá de la simple competición en la pista, ofreciendo una inmersión total en el emocionante mundo de las carreras de motor.

Modos de juego

Uno de los aspectos más destacados de 'F1 24' es su modo carrera profesional de piloto. Por primera vez en la serie, los jugadores pueden elegir varios tipos de pilotos y para nosotros los colombianos si pagas un poco más podrás jugar con Juan Pablo Montoya, no olvidemos que podemos iniciar desde academias para ir creciendo como pilotos, estar pendiente de las decisiones que tomemos y cumplir objetivos para nuestros pagos.

Grandes escuderías Imagen: Cortesía EA

Algo importante es que puedes ir escogiendo tu equipo de trabajo y cumpliendo sus misiones podrás subir su nivel, las cinemáticas son brutales para los fanáticos.

Ya los demás modos son igual a los del año pasado en este punto si EA no ofrece mucha variedad, pero no está mal, no olvidemos que es algo que se logró muy bien en la anterior entrega.

Sonidos

Los sonidos complementan perfectamente la acción en la pista, los sonidos de los circuidos urbanos y los abiertos son muy notables, las voces de los pilotos y el equipo dan ese toque de inmersión que queremos ver en un juego de este tipo, en este apartado si sentimos que le dedicaron mucho amor al juego.

Gráficos

Pistas muy reales Imagen: Cortesía EA

Los gráficos de F1 24 son impresionantes en su detalle y realismo. Algo que ya habíamos visto en su anterior entrega, Desde los modelos detallados de los coches y los circuitos hasta los efectos climáticos dinámicos, cada aspecto visual del juego está meticulosamente elaborado para ofrecer una experiencia visualmente impresionante. Los modelos de los pilotos también son notables por su realismo, capturando cada gesto y expresión con una precisión sorprendente.

Pistas

F1 24 presenta una amplia variedad de pistas, desde los circuitos icónicos de la Fórmula 1 hasta nuevas adiciones que desafían incluso a los pilotos más experimentados. Cada pista está recreada con precisión, desde las curvas hasta los paisajes circundantes, proporcionando una experiencia de conducción auténtica que sumerge a los jugadores en el mundo de las carreras de motor.

Conducción

Vive toda la experiencia de la F1 Imagen: Cortesía EA

Este es un factor muy importante en un juego de carreras y más si los jugadores buscan una experiencia única en un simulador, sabemos que varios pilotos de la vida real le dieron su visto bueno a la conducción, pero para nosotros que no somos pilotos es un poco difícil decir si es tan real como se dice.

La salida, los bloqueos y la frenada si se sienten que están un poco mejor optimizados que en el 23, eso sí, algunos giros se sienten muy forzados.

Conclusión

En conclusión, F1 24 ofrece una experiencia de carreras que va más allá de la competición en la pista. Con un modo historia convincente, sonidos envolventes, gráficos impresionantes, una amplia selección de pistas y una lista de pilotos actualizada, este juego es una opción ideal para los aficionados a las carreras de motor que buscan una experiencia de juego emocionante y auténtica. Prepárate para una emocionante carrera llena de giros y vueltas en el mundo de las carreras de motor.