Reseña God War Ragnarök para PC

God of War Ragnarök, lanzado originalmente el 9 de noviembre de 2022, ha sido un título que dejó una huella profunda en la comunidad de jugadores de PlayStation. Después de casi dos años de espera, los usuarios de PC finalmente pueden disfrutar de esta obra maestra, disponible a través de Steam y Epic Games Store. Este port ha suscitado gran expectativa, especialmente para aquellos que no habían tenido acceso al juego en consolas. En esta reseña, exploraremos cómo se siente esta versión para PC, su rendimiento, y si realmente logra capturar la esencia que hizo famosa a la entrega original.

Historia

La trama de God of War Ragnarök continúa la aventura de Kratos y su hijo Atreus, quienes enfrentan un mundo amenazado por el inminente Ragnarök. A medida que avanza la historia, vemos a Kratos lidiar con su pasado mientras trata de ser un padre responsable. Este juego ofrece un tono más maduro que su predecesor, reflejando el crecimiento de ambos personajes y presentando desafíos que ponen a prueba su relación. Las interacciones son profundas y están bien construidas, lo que enriquece la experiencia narrativa.

Gráficos

ATREUS Cortesía: PlayStation

Una de las principales ventajas de este port es la posibilidad de experimentar el juego en alta definición. La opción de jugar en 4K y más de 60 fps proporciona una experiencia visual impresionante, que ya era notable en PlayStation 5, pero que en PC se siente aún más envolvente. Los gráficos son verdaderamente espectaculares, con un diseño de entornos que parece sacado de una película. Poder ocultar el HUD durante el juego permite a los jugadores sumergirse completamente en la acción, haciendo que cada combate y puzle se sienta aún más épico.

Port y Controles

El port de God of War Ragnarök es, en general, muy bien recibido. No se han reportado caídas de FPS ni problemas técnicos significativos, lo que es un alivio para los jugadores. Sin embargo, existe un punto que ha generado cierta polémica: la necesidad de vincular una cuenta de Steam o Epic Games con una cuenta de PlayStation Network. Esto puede ser inconveniente para algunos usuarios, especialmente aquellos que no pueden acceder a la segunda cuenta desde sus países. Aunque para muchos esto no representa un gran obstáculo, es algo a tener en cuenta.

Mejora gráfica Cortesía: PlayStation

Los controles también se han adaptado bien para aquellos que prefieren usar teclado y ratón, además de ofrecer la opción de remapeo de botones para los que utilizan mandos diferentes. Esto asegura que la experiencia de juego sea fluida, independientemente del dispositivo de entrada que elijas.

Rendimiento

Una de las preocupaciones comunes es si aquellos que no poseen un PC de alta gama podrán disfrutar del juego. Las pruebas han mostrado que, incluso en configuraciones mínimas, God of War Ragnarök se siente fluido y jugable, logrando mantener una experiencia sólida a 30 fps. Esto es un gran avance, ya que permite que un público más amplio acceda al juego sin necesidad de un equipo de última generación.

Paisajes Cortesía: PlayStation

Además, el juego es completamente jugable en la Steam Deck, donde ha sido verificado para ofrecer una experiencia óptima. En configuraciones de gráficos bajos, el título alcanza hasta 50 fps, lo que demuestra la versatilidad y optimización del port. Jugar en esta plataforma portátil permite disfrutar del juego en cualquier lugar, manteniendo una calidad gráfica impresionante.

Conclusión

God of War Ragnarök para PC es una adición valiosa para cualquier amante de los videojuegos. Con una narrativa envolvente, gráficos espectaculares y un rendimiento sólido en diversas configuraciones, esta entrega ha logrado satisfacer tanto a nuevos jugadores como a aquellos que ya disfrutaron de la versión original. A pesar de algunos inconvenientes menores, como la necesidad de vincular cuentas, el port se siente excepcionalmente bien diseñado.

Si eres un aficionado a los títulos que combinan historia profunda con acción emocionante, no puedes dejar pasar la oportunidad de jugar God of War Ragnarök en PC. Esta versión no solo te permitirá revivir la aventura de Kratos y Atreus, sino que también te ofrecerá una experiencia que se siente como una verdadera obra maestra cinematográfica. Sin duda, es un juego que merece un lugar en tu biblioteca digital.

Calificación God of War Ragnarök para PC VolkGames

