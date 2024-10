Reseña [REDACTED]

En un universo oscuro y frenético, [REDACTED] te lleva a Hierro negro, una prisión de última generación en Callisto, la luna helada de Júpiter. Como guardia de esta penitenciaría, tu única misión es llegar a la última cápsula de escape antes que otros sobrevivientes que también buscan salir con vida. Sin embargo, la competencia es feroz: un conserje loco, un gángster agresivo y otros prisioneros te complicarán el camino. Con un enfoque en el combate rápido y la estrategia, este juego combina acción intensa con elementos roguelite, donde cada muerte es una oportunidad para aprender y mejorar.

Trama y ambientación

La historia de [REDACTED] se desarrolla en un entorno post-apocalíptico donde la prisión está llena de prisioneros infectados y máquinas descontroladas. Los jugadores deben sobrevivir a cada ronda, enfrentándose no solo a los peligros del entorno, sino también a otros supervivientes que harán lo posible por ser los primeros en escapar. Este título llega como secuela de "The Callisto Protocol", un juego que, en lo personal, me encantó. La conexión entre ambos títulos se siente, aunque [REDACTED] toma todo lo mejor que presentó "Hades" y lo transporta a un mundo de terror.

La nueva experiencia de combate y estrategia en esta prisión futurista trae acción frenética Imagen: cortesía Striking Distance Studios

Mecánicas de juego

El juego se basa en un sistema de roguelite que permite a los jugadores comenzar de nuevo tras cada muerte, pero con la ventaja de retener ciertos recursos y habilidades. Cada muerte te ofrece la oportunidad de desbloquear nuevos equipamientos, armas y beneficios permanentes que facilitarán tus futuras escapadas. Este sistema de progresión es uno de los puntos fuertes del juego, ya que cada vez que vuelves a empezar, sientes que estás mejorando.

Acción sin respiro en la prisión de Callisto con [REDACTED] Imagen: cortesía Striking Distance Studios

Las mecánicas de combate son rápidas y fluidas. Puedes equipar una variedad de armas y habilidades, lo que te permite adaptar tu estilo de juego. Algo que nos llamó la atención son sus gráficos con un estilo de cómic, que le dan un buen ambiente al juego. La posibilidad de combatir contra tu propio cadáver reanimado después de morir añade un giro interesante, ya que debes derrotar a tu antiguo yo para obtener poderosos experimentos que mejoran tus posibilidades de sobrevivir en la próxima ronda.

Diseño de niveles y enemigos

[REDACTED] está dividido en secciones, cada una culminando en un enfrentamiento con un jefe. A medida que avanzas por los niveles, se presentan diferentes enemigos que varían

en habilidades y ataques. Aunque algunos enemigos pueden volverse familiares, la combinación de desafíos y jefes mantiene la experiencia fresca y emocionante. Los entornos, aunque se sienten un tanto repetitivos, tienen detalles únicos que aportan al ambiente general de la prisión.

Con enemigos impredecibles y un ambiente tenebroso, este juego te reta a sobrevivir y mejorar en cada ronda Imagen: cortesía Striking Distance Studios

Las armas y habilidades son variadas, permitiendo a los jugadores experimentar con diferentes configuraciones. Sin embargo, una vez que encuentres tus armas preferidas, puede que no haya suficientes incentivos para probar otras combinaciones, lo que puede limitar la exploración del juego.

Estilo visual y sonoro

El estilo artístico de [REDACTED] está inspirado en novelas gráficas, ofreciendo un diseño visual atractivo que se complementa con una banda sonora de arcade-punk. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que mejora la experiencia de juego. La música energética impulsa la acción y mantiene el ritmo acelerado del juego, haciendo que cada enfrentamiento sea aún más emocionante.

Dificultad y progresión

La dificultad es un aspecto central de [REDACTED]. El enfoque en la velocidad es crucial; cada segunda cuenta mientras te enfrentas a enemigos y tratas de llegar a la cápsula de escape. La tensión aumenta, ya que el tiempo avanza incluso cuando estás en los menús, lo que te obliga a actuar rápidamente. Cada carrera no solo es una prueba de habilidad, sino también de estrategia y rapidez.

A medida que progresas, puedes activar modificadores de dificultad que añaden desafíos adicionales y recompensas. Aunque estos cambios suelen ser más estadísticos que transformadores, ofrecen una forma de incrementar la rejugabilidad del título y permiten descubrir más sobre los rivales.

Un juego de supervivencia y combate que combina gráficos tipo cómic y una jugabilidad desafiante Imagen: cortesía Striking Distance Studios

Narrativa y humor

El enfoque narrativo de [REDACTED] es ligero y a menudo se basa en el humor de referencia. Algunos personajes están inspirados en estereotipos culturales, lo que puede resultar entretenido, aunque a veces las bromas no logran dar en el blanco. A pesar de que la historia no es profunda, los jugadores pueden disfrutarla mientras se enfocan en la acción. Las interacciones con rivales y la búsqueda de información sobre ellos añaden una capa adicional a la jugabilidad.

Conclusión

[REDACTED] es un título que destaca en el género de acción roguelite, aunque no reinventa la rueda. Su combinación de combate rápido, elementos de supervivencia y un enfoque en la competencia con otros supervivientes lo hace resaltar. A pesar de que

sentimos que nos faltó algo para engancharnos completamente, la acción frenética y la progresión satisfactoria aseguran que los jugadores encontrarán una experiencia divertida.

Con un precio accesible y disponible en múltiples plataformas, este juego es una opción interesante para aquellos que buscan una aventura llena de acción y adrenalina. Si te gustan los desafíos y las experiencias rápidas, [REDACTED] es una apuesta que vale la pena considerar.

Calificación Reseña [REDACTED] Imagen: Volk Games

