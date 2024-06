Todo lo que debes saber sobre la Temporada 4 Reloaded de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone

La Temporada 4 Reloaded de Call of Duty está a punto de elevar la experiencia de juego con una serie de adiciones y actualizaciones emocionantes que prometen renovar la dinámica de combate y estrategia en sus populares títulos. A continuación, te desglosamos lo más destacado:

Nuevos Escenarios de Batalla:

Incline: Explora un remoto puesto de investigación en este nuevo mapa de nieve para el modo multijugador, diseñado para poner a prueba tus habilidades tácticas en un frío extremo.

Explora un remoto puesto de investigación en este nuevo mapa de nieve para el modo multijugador, diseñado para poner a prueba tus habilidades tácticas en un frío extremo. Bitvela: Sumérgete en un entorno inspirado en el pixel art, donde podrás enfrentarte a gigantescos cabezudos en un combate que combina nostalgia y acción frenética.

Innovaciones en el modo de juego:

Lista de reproducción de mutaciones y Havoc: Aprovecha poderes extraordinarios y enfrenta modificadores de juego cruciales que cambiarán la forma en que juegas.

Aprovecha poderes extraordinarios y enfrenta modificadores de juego cruciales que cambiarán la forma en que juegas. Unstable Rift en Zombies: Experimenta las secuelas de la explosión de la bomba de ADN en Popov Power con este nuevo giro en el modo Zombies.

Eventos especiales y recolección de ADN:

Evento Altered Strain: Utiliza habilidades sobrenaturales y recoge muestras de ADN de enemigos caídos para mejorar tu arsenal con equipo genéticamente avanzado.



Arsenal ampliado:

Escopeta Reclaimer 18: Esta nueva arma admite dos modos de disparo, ofreciendo versatilidad en el campo de batalla.

Esta nueva arma admite dos modos de disparo, ofreciendo versatilidad en el campo de batalla. Sledgehammer: Añade este devastador arma cuerpo a cuerpo a tu inventario para enfrentamientos más íntimos y brutales.

Añade este devastador arma cuerpo a cuerpo a tu inventario para enfrentamientos más íntimos y brutales. Helical Reverb: Obtén este camuflaje de arma animado completando nuevos desafíos semanales.

Disponibilidad:

Fecha de lanzamiento: Las actualizaciones de mitad de temporada estarán disponibles a partir del 26 de junio a las 11 a.m. (hora Colombia), en todas las plataformas.

Lucha cara a cara usando la nueva escopeta Reclaimer 18 Imagen: cortesía Activision

Novedades en mapas y escenarios: Incline [6v6]: Ubicado en las montañas de Urzikstan, este mapa de tamaño mediano ofrece un campo de batalla nevado ideal para combates 6v6. Navega por una estación de investigación y una instalación de tránsito, utilizando el terreno helado a tu favor o refugiándote en las estructuras disponibles. Atrévete a subir al teleférico para obtener una vista estratégica del campo o escala diversos puntos para sorprender a tus enemigos. Pero ten cuidado con el borde del acantilado, es una caída mortal.

Nuevos mapas en el juego Imagen: cortesía Activision

· Das Gross y Bitvela: Experimenta el misterio del exudado alienígena en Das Gross y retrocede en el tiempo en Bitvela, donde el diseño inspirado en el pixel art te lleva a una nostalgia combativa con giros modernos. Estos mapas no solo desafían tus habilidades de combate sino también tu capacidad de adaptación a entornos dinámicos.

Modos de juego innovadores: Mutación y Estragos: Sumérgete en modos de juego revolucionarios donde los operadores pueden ejercer poderes mutantes y enfrentar cambios progresivos en las reglas del juego. Estos modos están diseñados para ofrecer una experiencia de combate totalmente única, poniendo a prueba tanto tu destreza táctica como tu capacidad de adaptación rápida.

· Bit Party y Vortex Mosh Pit: Retrocede en el tiempo con la lista de reproducción Bit Party, destacando la variante del mapa Bitvela. Además, explora dimensiones surrealistas en el regreso de Vortex Mosh Pit, donde cada partida se convierte en una experiencia nueva y emocionante.

Consejos para jugadores:

Al enfrentarte a estos nuevos desafíos, es crucial mantener una estrategia flexible y estar preparado para adaptar tus tácticas rápidamente. Explora cada rincón de los nuevos mapas y familiarízate con los puntos clave que pueden ofrecerte ventajas en el combate. Además, aprovecha los modos alterados para experimentar con diferentes estilos de juego y descubrir qué tácticas funcionan mejor para ti en cada situación.

Novedades en los modos de juego: Call of Duty eleva la experiencia de combate con la introducción de "Mutation Mode", parte del evento Altered Strain. Este modo transforma las escaramuzas multijugador, inyectando una dinámica completamente nueva gracias a las cepas de ADN alterado que desatan habilidades impresionantes y estrategias desviantes.

Características del Mutation Mode: Humanos vs. Mutantes: La batalla se divide entre humanos y mutantes, cada uno con características y habilidades distintas. Los humanos, equipados con sus armas y equipamientos habituales, reciben una reserva de munición considerablemente aumentada para enfrentar la amenaza. Los mutantes, transformados por el ADN alterado, no solo son adversarios formidables con habilidades únicas, sino que también cuentan con el apoyo de mutantes no jugadores que entran en combate a su lado.

· Habilidades de mutantes: Estos adversarios poseen capacidades que pueden aturdir, desorientar y eliminar a los humanos. Cada mutante es más que un simple objetivo; son una amenaza táctica que debe ser manejada con inteligencia y coordinación.

Dinámica de juego en Mutation Mode: Desarrollo del Combate: El modo comienza con claras divisiones de equipo, pero la verdadera intensidad surge cuando estos roles se invierten en el entretiempo. Los humanos se transforman en mutantes y viceversa, desafiando a cada jugador a adaptarse rápidamente a nuevas formas de combate y estrategia.

Enfrenta a un equipo de humanos contra una aterradora selección de mutantes Imagen: cortesía Activision

· Estrategias de combate: Los equipos deben emplear tácticas tanto tradicionales como innovadoras para superar al enemigo. La victoria depende de la habilidad para adaptarse a los cambiantes roles y desafíos que presenta este modo.

Experiencia única en cada partida: Cambio de Roles: La experiencia de jugar como humano y como mutante en la misma partida añade una capa de estrategia y suspense, ya que los jugadores deben ser competentes en ambos roles para asegurar la victoria.

· Puntuación y victoria: El equipo que acumule la mayor puntuación al final de la partida, considerando ambos roles, se declara ganador. Esto añade un elemento competitivo intenso y continuo a lo largo del juego.

Para Humanos: optimizando rachas de muerte

Los humanos enfrentan oleadas de mutantes y necesitan toda la potencia de fuego posible. Las rachas de muerte se acumulan de forma única en este modo:

Muertes de Zombis controlados: Cada eliminación otorga +1 punto de racha de muerte.

Cada eliminación otorga +1 punto de racha de muerte. Zombis no controlados: Cada 5 eliminaciones te dan +5 puntos de racha de muerte.

Rachas de muerte clave:

SAE: Requiere 6 puntos.

Requiere 6 puntos. Torreta Remota: Necesita 7 puntos.

Necesita 7 puntos. Gigante: Accesible con 15 puntos.

Para mutantes: clases especiales

A diferencia de los humanos, los mutantes no utilizan armas convencionales sino que se especializan en clases con habilidades únicas:

Saltador Mutado: Rápido y letal, ideal para emboscadas y ataques sorpresa.

Rápido y letal, ideal para emboscadas y ataques sorpresa. Bestia Radioactiva: Combina la agresión con habilidades de soporte, mejorando a aliados mientras aturde a enemigos.

Combina la agresión con habilidades de soporte, mejorando a aliados mientras aturde a enemigos. Sludger Contaminado: Experto en control de área, utiliza ácido y humo para obstaculizar y dañar a los oponentes.

Experto en control de área, utiliza ácido y humo para obstaculizar y dañar a los oponentes. Zapatilla Camuflada: El especialista en sigilo, capaz de desorientar y acercarse sigilosamente a sus enemigos.

Además, acumulando suficientes eliminaciones como mutante, puedes transformarte en el Mutant Juggernaut, una forma poderosa que eleva tu capacidad de combate y supervivencia.

Evento Altered Strain: Aumentos de Poder

El evento Altered Strain trae consigo una serie de mejoras que potencian las capacidades de los jugadores a lo largo de la temporada, haciendo que cada partida sea cada vez más intensa. Estos son los principales aumentos que puedes esperar:

Primer Anotación: Reduce significativamente el tiempo de enfriamiento de la primera habilidad usada tras reaparecer.

Reduce significativamente el tiempo de enfriamiento de la primera habilidad usada tras reaparecer. Tiro Fallido: Saltar desde superficies elevadas provoca una pequeña explosión, añadiendo un elemento táctico a los movimientos de evasión.

Saltar desde superficies elevadas provoca una pequeña explosión, añadiendo un elemento táctico a los movimientos de evasión. Reembolsar: Cada baja conseguida con habilidades ofrece la posibilidad de reponer tu habilidad táctica.

Cada baja conseguida con habilidades ofrece la posibilidad de reponer tu habilidad táctica. Sintonizado: Disminuye el costo para activar la potente forma Mutant Juggernaut.

Disminuye el costo para activar la potente forma Mutant Juggernaut. Galvanizado: Ofrece una reducción temporal del daño recibido por explosivos, aumentando la resistencia en combate.

Modo Havoc: juego cambiante

Havoc vuelve a integrarse en el arsenal de modos de Call of Duty, inspirándose en los juegos clásicos de disparos en arena y añadiendo un giro único con modificadores que cambian las reglas de juego de Team Deathmatch:

Activación de Modificadores: El primer modificador se activa al inicio, y los subsiguientes con cada hito de eliminaciones del equipo (12, 24, 36 y 48). El juego continúa hasta que un equipo alcanza 75 puntos.

El primer modificador se activa al inicio, y los subsiguientes con cada hito de eliminaciones del equipo (12, 24, 36 y 48). El juego continúa hasta que un equipo alcanza 75 puntos. Variabilidad Extrema: Con un total de 14 modificadores distintos, cada partida de Havoc ofrece una experiencia única y desafiante. Entre estos se incluyen munición que se recarga automáticamente al matar, baja gravedad, combate en tercera persona, y más.

Con un total de 14 modificadores distintos, cada partida de Havoc ofrece una experiencia única y desafiante. Entre estos se incluyen munición que se recarga automáticamente al matar, baja gravedad, combate en tercera persona, y más. Desactivación de Rachas de Muerte: Excepto para aquellas modificadas por el juego, las rachas de muerte tradicionales están desactivadas, obligando a los jugadores a adaptarse a estrategias más directas y dinámicas.

Modo "Solo disparos a la cabeza"

En este exigente modo, los jugadores necesitan apuntar exclusivamente a la cabeza para causar daño y conseguir eliminaciones. Este requisito se extiende a todas las formas de combate:

Aplicación: Válido para armas a distancia y armas arrojadizas como cuchillos y estrellas ninja.

Válido para armas a distancia y armas arrojadizas como cuchillos y estrellas ninja. Granadas: Solo infligen daño si logran impactar en la cabeza del oponente.

Solo infligen daño si logran impactar en la cabeza del oponente. Efecto en el Juego: Desarrolla tus habilidades de puntería y mejora notablemente tu precisión con cada partida.

Blueprint Gunfight

Este modo introduce una nueva dinámica en las partidas de tiroteo con equipamientos basados en diversos planos de armas:

Configuración: Combates en mapas compactos diseñados para enfrentamientos rápidos y tácticos.

Combates en mapas compactos diseñados para enfrentamientos rápidos y tácticos. Armas: Utiliza una gama de armas con diseños únicos que añaden un toque distintivo a cada enfrentamiento.

Modificador de Lista de Reproducción: Bit Party

Experimenta un enfoque único y visualmente impactante en los combates multijugador con Bit Party:

Dinámica Única: Cada baja que realices agrandará la cabeza de tu personaje, pasando por tamaños pequeño, mediano y grande.

Cada baja que realices agrandará la cabeza de tu personaje, pasando por tamaños pequeño, mediano y grande. Efectos: Una cabeza más grande hace de ti un blanco más fácil, pero aumenta la cantidad de puntos que ganas por acciones como bajas en Team Deathmatch, recoger etiquetas en Kill Confirmed y controlar puntos en Hardpoint.

Una cabeza más grande hace de ti un blanco más fácil, pero aumenta la cantidad de puntos que ganas por acciones como bajas en Team Deathmatch, recoger etiquetas en Kill Confirmed y controlar puntos en Hardpoint. Captura más rápida: En Dominación, las cabezas más grandes capturan banderas más rápidamente.



Bitvela y Evento Retro Warfare

La Temporada 4 Reloaded también trae Bitvela, una adaptación de pixel art del icónico mapa Favela:

Estética: Revive la nostalgia con un diseño vibrante que transforma completamente la apariencia del mapa original.

Revive la nostalgia con un diseño vibrante que transforma completamente la apariencia del mapa original. Evento asociado: Retro Warfare acompaña a Bit Party, introduciendo skins de pixel art para el Task Force 141 en el paquete 8-Bit Blitz.

Das Gross se une al Vortex Mosh Pit La lista de reproducción Vortex Mosh Pit amplía su alineación con la adición de Das Gross, un mapa 6v6 donde Nueva York es invadida por tentáculos alienígenas, transformando el entorno en un escenario de horror. Los jugadores deben navegar entre edificios infestados y superar el miedo para cumplir su misión bajo un cielo nocturno amenazador.

Exploración Synthwave en G3T_H1GH3R Regresa al mundo synthwave con G3T_H1GH3R, un mapa lleno de rejillas de neón y estructuras flotantes que exigen habilidades de parkour para descubrir secretos y evitar trampas. El objetivo es alcanzar la cúspide de este utópico paisaje retrofuturista, donde esperan nuevos camuflajes de armas como recompensa.

Desafío de oleadas en Unstable Rift En Modern Warfare Zombies, Unstable Rift presenta un emocionante desafío de combate basado en oleadas. Los escuadrones compiten por ser los primeros en entrar y enfrentarse a enemigos cada vez más difíciles. Completar una grieta inestable restablece el tiempo de reutilización de las armas y prepara a los jugadores para futuras batallas con equipamiento mejorado.

Poderes de mutación en Warzone

Experimenta transformaciones tácticas en el campo de batalla con estos poderes mutantes innovadores, disponibles en cualquier partida de Warzone basada en mutaciones:

Bioshield: Genera una burbuja que bloquea ataques externos permitiendo disparar desde dentro.

Genera una burbuja que bloquea ataques externos permitiendo disparar desde dentro. Divebomb: Transforma tu descenso en un ataque explosivo que daña y repele enemigos cercanos.

Transforma tu descenso en un ataque explosivo que daña y repele enemigos cercanos. Salto Mutante: Amplía tus saltos para abarcar grandes distancias.

Amplía tus saltos para abarcar grandes distancias. Nube de Estimulación Tóxica: Libera un gas venenoso que daña enemigos y acelera a aliados.

Libera un gas venenoso que daña enemigos y acelera a aliados. Sludge Sling: Dispara granadas de lodo que liberan un gas tóxico que daña y ralentiza a los enemigos.

Dispara granadas de lodo que liberan un gas tóxico que daña y ralentiza a los enemigos. Capa Mutante: Obtén invisibilidad parcial temporalmente, dejando rastros visibles.

Obtén invisibilidad parcial temporalmente, dejando rastros visibles. Visión Mutante: Visualiza a los enemigos a través de las paredes por un corto tiempo.

Evento del Tren Fuera de Control en Warzone

Vive la emoción con el evento del Tren Fuera de Control, activo antes y durante la Temporada 4 Reloaded. Cada partida en Urzikstan podría activar este evento, donde los escuadrones luchan por controlar un tren que se desplaza a alta velocidad, siendo este el foco de la zona segura hasta el final del juego.

Características especiales en Warzone Mobile

Warzone Mobile no se queda atrás con novedades que incluyen:

Zombie Royale: Enfréntate a zombis y humanos, donde los jugadores eliminados vuelven como zombis y pueden reincorporarse como humanos al recoger antivirales.

Enfréntate a zombis y humanos, donde los jugadores eliminados vuelven como zombis y pueden reincorporarse como humanos al recoger antivirales. Havoc Resurgence: Sobrevive para que tu equipo pueda regresar al juego, con ventajas adicionales activadas conforme avanza la partida.

Actualizaciones de Mapa en Verdansk y Rebirth Island

Prepárate para explorar nuevas zonas infestadas de zombis y otros peligros en Verdansk y Rebirth Island, con eventos como Kill Zombies que te permiten acumular puntos adicionales durante la temporada.

Unificación en la Temporada Media

Warzone Mobile se sincroniza con Modern Warfare III y Warzone para compartir Pase de batalla, progresión de armas y recompensas, asegurando una experiencia coherente y enriquecedora a través de todas las plataformas.

Eventos de la Temporada 4 Reloaded

Cepa Alterada (26 de junio al 24 de julio)

Recompensas: 19

19 Descripción: La mutación ha llegado. Recolecta ADN alterado de enemigos y escondites para desbloquear recompensas y efectos especiales en el modo Mutación de Modern Warfare III. Retro Warfare (26 de junio al 3 de julio)

Recompensas: 10

10 Detalles: Sumérgete en la nostalgia con Retro Warfare. Este evento se acompaña del modificador Bit Party y la variante del mapa Bitvela. Equipar a operadores del paquete Tracer: 8-Bit Blitz ofrece beneficios adicionales. Equipo de Vacaciones (3 de julio al 10 de julio)

Recompensas: 7

7 Ambiente: El Task Force 141 se toma un descanso estival. Participa en desafíos temáticos para obtener ítems de inspiración tropical. No te olvides de equiparte para el sol. Vortex: Death's Grip (del 10 de julio al 24 de julio)

Recompensas: 10

10 Exploración: Enfréntate a los desafíos mortales de Vortex. Los jugadores que equipen el diseño Horsemen Death Ultra recibirán un impulso durante el evento.

Actualiza a Modern Warfare III

Ahora es el momento ideal para adquirir Modern Warfare III y disfrutar del intenso combate, la emocionante campaña y la expansiva zona de exclusión de Modern Warfare Zombies. Experimenta la emoción y la adrenalina que solo Call of Duty puede ofrecer.

