Todos los himnos del Worlds de League of Legends

Worlds se ha convertido uno de los eventos más grandes en la industria de los esports, y en esta ocasión el grupo coreano de k-pop NewJeans dio vida a GODS.

GODS es el nuevo himno de este campeonato, el cual llegó junto a un tremendo video que cuenta la historia del tirador coreano Deft.



Los himnos de las ediciones del World

Cabe recordar que estos himnos empezaron a salir en el año 2014, donde se buscó la participación de grandes artistas para dar vida a estas canciones que acompañaron las competencias de League of Legends.

Warrior – Imagine Dragons | Worlds 2014

Publicidad

Collide – Nicki Taylor | Worlds 2015

Ignite – Zedd | Worlds 2016

Legends Never Die – Against The Current & Chrissy Costanza | Worlds 2017

Publicidad

Rise – The Glitch Mob, Mako y The World Alive | Worlds 2018

Phoenix – Cailin Russo y Chrissy Costanza | Worlds 2019

Take Over – Jeremy McKinnon, MAX y Herny | Worlds 2020

Burn It All Down – Riot Music Team y PVRIS | Worlds 2021

Publicidad

STAR WALKIN’ – Lil Nas X | Worlds 2022