Until Dawn regresa en el mes de octubre con una versión mejorada para PS5 y PC

El mundo de los videojuegos de terror está a punto de revivir una de sus joyas más queridas. Until Dawn, el juego que en 2015 redefinió el género del survival horror con su enfoque en decisiones interconectadas y una narrativa ramificada, se relanzará para PlayStation 5 y PC en octubre de 2024. Esta versión mejorada promete no solo llevar a los jugadores de vuelta al siniestro monte Blackwood, sino también ofrecer una experiencia visual y narrativa completamente renovada gracias al poder de Unreal Engine 5.

Un regreso al terror mejorado

Desde su lanzamiento original, Until Dawn ha dejado una huella imborrable en la comunidad de jugadores gracias a su combinación de terror psicológico, narrativa interactiva y personajes inolvidables. Ahora, en su versión mejorada, los desarrolladores han decidido mantener la esencia del juego intacta, pero con una revisión profunda que incluye mejoras en gráficos, cinematografía y jugabilidad. Los fanáticos del juego original podrán disfrutar de una experiencia más atmosférica, mientras que los nuevos jugadores descubrirán por qué este título se ha convertido en un clásico del terror.

Gráficos de última generación con Unreal Engine 5

Publicidad

El equipo detrás de Until Dawn ha reconstruido el juego desde cero utilizando Unreal Engine 5, lo que ha permitido actualizar cada aspecto visual del juego. Los modelos de los personajes han sido rediseñados para aprovechar los últimos avances en modelado y renderizado, ofreciendo texturas más detalladas y animaciones más fluidas que hacen que cada momento en el juego sea aún más impactante y terrorífico.

Se relanzará para PlayStation 5 y PC el próximo mes de octubre Imagen: cortesía PlayStation

La iluminación ha sido completamente revisada, incorporando técnicas de trazado de rayos y materiales mejorados para crear una atmósfera de terror aún más envolvente. Además, los efectos visuales, como la simulación de fluidos y el sistema de máscaras de heridas, se han actualizado para reflejar de manera más realista el horror visceral que caracteriza a Until Dawn.

Publicidad

Te puede interesar: Beetlejuice se une al caos de MultiVersus: el fantasma llega con su primer gameplay

Cinematografía y mecánica de cámara renovadas

Uno de los cambios más destacados en esta nueva versión es la inclusión de nuevas técnicas de cinematografía y un rediseño del sistema de cámaras. Ahora, los jugadores podrán explorar el mundo de Until Dawn desde ángulos completamente nuevos gracias a la combinación de cámaras fijas y sobre el hombro. Este enfoque ofrece una perspectiva más cercana e íntima de los personajes y permite un mejor control sobre las escenas más tensas y emocionantes.

Until Dawn ha dejado una huella imborrable en la comunidad de jugadores Imagen: cortesía PlayStation

Un prólogo reestructurado para mayor impacto

Publicidad

Aunque el equipo de desarrollo ha mantenido la narrativa principal intacta, han decidido ajustar el prólogo para mejorar el ritmo y la profundidad emocional. Los jugadores tendrán la oportunidad de conocer mejor a los hermanos Washington y entender más a fondo los eventos que desencadenan la tragedia que se desarrolla en el juego. Este ajuste en el prólogo promete dar un mayor peso emocional a las decisiones que los jugadores deberán tomar a lo largo de la historia.

El equipo detrás de Until Dawn ha reconstruido el juego desde cero Imagen: cortesía PlayStation

Nuevos coleccionables y desafíos

Publicidad

Además de las mejoras visuales y narrativas, el juego incluirá nuevos coleccionables, como los tótems del hambre, que ofrecen una visión diferente a los ya conocidos tótems del juego original. Estos nuevos elementos, junto con la reubicación de los tótems originales, animarán a los jugadores a explorar cada rincón del monte Blackwood en busca de pistas y recompensas adicionales.

Ajustes personalizables para una experiencia más accesible

Para garantizar que más jugadores puedan disfrutar del terror de Until Dawn, se han implementado nuevas opciones de accesibilidad. Entre las mejoras se incluye la nueva mecánica "Mantén la calma", una alternativa a la clásica "No te muevas", pensada para periféricos que no cuenten con giroscopio o para aquellos jugadores que prefieran un tipo de desafío diferente.

Reserva y disponibilidad

Publicidad

Los fans de Until Dawn no tendrán que esperar mucho para revivir los horrores del monte Blackwood. La nueva versión del juego estará disponible para reserva a partir del 21 de agosto, y su lanzamiento oficial está programado para el 4 de octubre de 2024 en PS5 y PC. Prepárate para una noche de decisiones aterradoras y descubre cómo cada una de tus elecciones puede llevarte a un final diferente... o a tu propia perdición.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.