Beetlejuice se une al caos de MultiVersus: el fantasma llega con su primer gameplay

Warner Bros. Games ha desatado una tormenta de emoción entre los fans de los videojuegos y el cine con el lanzamiento del tráiler más esperado de MultiVersus. En esta nueva entrega, el "Bio Exorcista" más querido del cine, Beetlejuice, se prepara para hacer su debut estelar como personaje jugable en el popular juego de lucha de plataformas.

El anuncio, que ha generado un gran revuelo, no solo revela la fecha de llegada de Beetlejuice al Multiverso, sino que también nos da un primer vistazo al gameplay de este emblemático personaje. El 20 de agosto, cuando arranque la Temporada 2 de MultiVersus, titulada Back in Time, Beetlejuice se unirá a Samurai Jack en un viaje temporal épico que promete ser inolvidable para los jugadores.

El emblemático personaje llega al caos de MultiVersus Imagen: cortesía Warner Bros. Games

Beetlejuice, el protagonista de la película homónima de 1988 dirigida por Tim Burton, es conocido por su humor macabro y su capacidad de transformar el terror en risa. Ahora, en MultiVersus, el personaje se reinventa como un peleador de clase asesino, llevando su estilo inimitable y su espíritu indomable al campo de batalla. En el tráiler, se nos muestra un adelanto de sus habilidades, que van desde invocar escarabajos y gusanos de arena para ayudar en combate, hasta la capacidad de expulsar picos de su cuerpo para infligir dolor a sus enemigos. Además, Beetlejuice cuenta con un devastador martillo aéreo que promete causar estragos en el multiverso.

Te puede interesar: Llega el horror clásico a los videojuegos con Retro Realms: Halloween y Ash vs Evil Dead

Publicidad

El tráiler no solo se enfoca en el gameplay, sino que también revela la variante Matador Beetlejuice, una skin que sin duda será codiciada por los jugadores. Además, el 20 de agosto se lanzarán variantes de Afterlife inspiradas en Beetlejuice para otros personajes del juego, añadiendo un toque macabro y divertido a toda la experiencia de MultiVersus.

Este anuncio llega justo antes del esperado estreno de Beetlejuice Beetlejuice, la nueva película de Warner Bros. Pictures, que llegará a los cines el 4 de septiembre a nivel internacional y el 5 de septiembre en Latinoamérica. Sin duda, esta colaboración entre cine y videojuegos no solo atraerá a los fans de Beetlejuice, sino que también consolidará a MultiVersus como uno de los juegos de lucha de plataformas más dinámicos y emocionantes del mercado.

Publicidad

MultiVersus, desarrollado por Player First Games, sigue expandiendo su impresionante lista de personajes, que incluye a iconos de la cultura popular como Batman, Superman, Shaggy de Scooby-Doo, Arya Stark de Game of Thrones, y muchos más. El juego, disponible como descarga gratuita para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, ha sido un éxito rotundo, en gran parte gracias a su modelo de juego cruzado y progresión cruzada, que permite a los jugadores disfrutar de sus combates favoritos en cualquier plataforma.

Este lanzamiento promete ser uno de los momentos más destacados de la Temporada 2, y los jugadores ya están preparándose para invocar el nombre de Beetlejuice tres veces antes de lanzarse al combate.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.