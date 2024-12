Xbox Game Pass cierra el año con una lista llena de clásicos, aventuras y lanzamientos exclusivos

El servicio de suscripción Xbox Game Pass concluye 2024 con una oferta irresistible que incluye títulos de carreras, aventuras legendarias, experiencias independientes y actualizaciones para los más apasionados del gaming. Aquí te contamos lo más destacado:

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Consola) – 4 de diciembre

Crash Bandicoot regresa con Crash Team Racing Nitro-Fueled, un clásico que combina la esencia del CTR original con gráficos remasterizados y novedades emocionantes. Los jugadores podrán disfrutar de los modos de juego clásicos, pistas icónicas y una experiencia de carreras acelerada al máximo. Disponible para Game Pass Core, Standard y Ultimate, este título promete diversión para los nostálgicos y los nuevos fanáticos de las carreras.

Forza Motorsport (Xbox Series X|S) – 4 de diciembre

Con más de 500 autos realistas y 20 entornos dinámicos, Forza Motorsport amplía su disponibilidad a Game Pass Standard. Cada pista incluye condiciones únicas y sistemas de clima que aseguran una experiencia inmersiva en cada carrera. Los fanáticos de los simuladores automovilísticos tienen una cita obligada con este título.

Hauntii (Consola) – 4 de diciembre

En esta cautivadora aventura, los jugadores encarnan a un fantasma que resuelve acertijos y navega un mundo artístico deslumbrante. Hauntii, disponible para Game Pass Standard, mezcla un estilo visual único con una narrativa emotiva.

Humanity (Consola) – 4 de diciembre

Conviértete en un perro Shiba Inu y guía a hordas de humanos en Humanity, un título de acción y rompecabezas con 90 niveles desafiantes. Este juego, aclamado por la crítica, también incluye contenido generado por usuarios y herramientas para crear tus propios desafíos.

EA Sports WRC (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 5 de diciembre

Con acceso anticipado en EA Play para miembros de Game Pass Ultimate y PC Game Pass, EA Sports WRC permite a los jugadores diseñar su propio auto de rally y enfrentar condiciones extremas en nieve, tierra y asfalto.

Indiana Jones and the Great Circle (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 9 de diciembre

El arqueólogo más famoso del cine llega a los videojuegos con Indiana Jones and the Great Circle. Ambientado entre los eventos de Raiders of the Lost Ark y The Last Crusade, esta aventura en primera persona promete desentrañar misterios históricos con un enfoque inmersivo. Disponible desde el primer día en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, es uno de los estrenos más esperados del mes.

Wildfrost (Cloud, consola y PC) – 10 de diciembre

Este juego de construcción de mazos roguelike lleva a los jugadores a una tundra helada donde deberán recolectar cartas y estrategias para acabar con el invierno eterno. Wildfrost es perfecto para quienes buscan retos tácticos.

Carrion (Cloud, consola y PC) – 2 de enero

El terror inverso regresa a Game Pass con Carrion, un juego donde los jugadores encarnan a una criatura amorfa que busca vengarse de sus captores. Su atmósfera única y mecánicas innovadoras lo convierten en una experiencia inolvidable.

Road 96 (Cloud, consola y PC) – 7 de enero

Road 96 lleva a los jugadores en un viaje de autodescubrimiento y decisiones cruciales. Cada elección impacta la historia y los personajes, ofreciendo una aventura única en cada partida.

Más allá de los nuevos títulos

Los miembros de Game Pass Core recibirán tres clásicos adicionales el 4 de diciembre: DayZ, el simulador de supervivencia extrema; Goat Simulator, la irreverente aventura con cabras; y Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Además, títulos como Dungeons of Hinterberg y contenido adicional para Sea of Thieves amplían las posibilidades para los suscriptores.

Despedidas inevitables

No todo es alegría: juegos como Forza Horizon 4 y Amnesia: The Bunker dejarán la biblioteca este mes. Asegúrate de jugarlos o adquirirlos con descuento antes de su salida.

Con esta increíble alineación, Xbox Game Pass cierra el año a lo grande, reafirmándose como uno de los servicios más atractivos para los gamers. ¡Prepárate para un 2025 aún más emocionante!

