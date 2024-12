Xbox y El juego del calamar se unen para ofrecer una experiencia única con nuevos controles

Con la llegada de la esperada segunda temporada de El juego del calamar en Netflix, los fanáticos de la serie y los videojuegos tienen mucho por lo que emocionarse, ya que Xbox y la plataforma de streaming se han asociado para ofrecer una experiencia única llena de acción y premios. Con controles exclusivos, eventos especiales y una emocionante integración dentro de Call of Duty: Black Ops 6, este es el momento perfecto para sumergirse en el universo de El juego del calamar.

Los fanáticos tienen la oportunidad de ganar artículos exclusivos Imagen: cortesía Xbox

Xbox ha revelado una colaboración con El juego del calamar para ofrecer a los jugadores dos exclusivos controles inspirados en la serie, que ya están disponibles para la compra. El primero, el Pink Guard Instinct Pro de SCUF Gaming, evoca el icónico color rosa de los trajes de los guardias de la serie, un accesorio que cualquier fanático de Squid Game querrá tener en su colección. Este controlador de alto rendimiento se puede encontrar en Best Buy Drops (solo en EE. UU.) y en SCUF Gaming, prometiendo llevar la experiencia de los videojuegos a otro nivel con un diseño y funcionalidades de primera.

El segundo controlador exclusivo de la colaboración es el Game Over, un modelo de edición limitada con un diseño inspirado en los trajes de los jugadores del juego. Este control será entregado a través de una serie de activaciones y sorteos que permitirán a los jugadores competir por la oportunidad de obtener uno de estos codiciados artículos numerados, ¡del 1 al 456!

Los eventos no se limitan solo a la compra de productos. Xbox también está organizando un torneo en Nueva York como parte de la promoción de esta colaboración, el cual tendrá lugar el 16 de diciembre de 2024. Los participantes elegidos se enfrentarán en una feroz competencia dentro del popular Call of Duty: Black Ops 6 en el modo Nuketown, donde el objetivo es obtener la mayor cantidad de eliminaciones en una partida de cinco minutos, todos contra todos.

Los ganadores se llevarán el exclusivo Game Over Controller de SCUF, mientras que los que lleguen a la ronda final podrían ganar un increíble premio: un gabinete para juegos de Young Hee, la muñeca gigante que representa uno de los momentos más inolvidables de la serie.

El juego del calamar ha llegado para hacer que los fanáticos vivan una experiencia única Imagen: cortesía Xbox

Además, los fanáticos que no puedan asistir al evento en persona pueden seguir la transmisión en vivo a través de Twitch, donde se estarán realizando sorteos para ganar tanto los controles como el gabinete de juegos. Los premios están limitados a un número específico de unidades, por lo que los participantes deben estar atentos a las redes sociales de Xbox para saber cómo participar.

El juego del calamar no solo ha dejado una huella en el cine y la televisión, sino que también ha influenciado el mundo de los videojuegos con estas colaboraciones especiales. Pero la experiencia no termina ahí: la serie también hará su aparición en Call of Duty: Black Ops 6 mediante una integración dentro del juego. Esta colaboración lleva la tensión y el drama de la serie directamente a la acción en el videojuego, y los fanáticos de ambos mundos pueden esperar nuevas sorpresas dentro de este popular título.

Los concursantes que lleguen a la ronda final tendrán la oportunidad de ganar el premio final Imagen: cortesía Xbox

Como si esto no fuera suficiente, los participantes en el torneo tendrán la oportunidad de ganar una configuración de juegos completa que incluye una consola Xbox Series X, un Lenovo Legion Slim 5 Gen 8, y, por supuesto, los controles de edición limitada. Con premios tan atractivos, los fanáticos de El juego del calamar tienen una razón de peso para no perderse esta colaboración.

Con la segunda temporada de El juego del calamar programada para su estreno el 26 de diciembre de 2024, esta colaboración de Xbox es solo el comienzo de lo que promete ser un gran regreso al mundo de los juegos de supervivencia. La serie de Netflix ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y ahora, con los controles y eventos especiales, los fanáticos tendrán más razones para estar emocionados mientras esperan su regreso a la pantalla.

No dejes que te lo cuenten, ¡prepárate para ser parte de la emoción que trae Xbox en esta temporada de El juego del calamar!

